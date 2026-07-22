Uno de los detenidos por el caso de fentanilo mortal fue beneficiado con prisión domiciliaria
La medida se dispuso por que el acusado presenta graves problemas de salud. Llevaba 331 días detenido.
Javier Martín Tchukran, director general de Laboratorios Ramallo SA y director de manufactura de HLB Pharma Group SA, obtuvo la prisión domiciliaria por razones de salud, según el dictamen del Cuerpo Médico Forense del Centro de Asistencia Judicial Federal, incorporado a la causa que instruye el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, por la elaboración y distribución de fentanilo contaminado asociado a la muerte de al menos 173 pacientes.
Según el informe firmado por el médico Miguel Bernardo Zappia, Tchukran “padece un asma grave casi fatal de mal control de síntomas”, lo que lo convierte en “un paciente de alto riesgo que requiere un ambiente libre de humo, humedad y ácaros, con temperatura templada”. De acuerdo a Infobe, el profesional también advirtió que el tratamiento actual es insuficiente y que el paciente debería ser evaluado para recibir fármacos biológicos.
El Cuerpo Médico Forense, a demanda de la defensa del detenido, a cargo de Gastón Marano, realizó dos estudios el 17 de julio de 2026. La oximetría de pulso arrojó una saturación de oxígeno del 97% en reposo, dentro de los parámetros normales. La espirometría computada y la curva flujo-volumen, en cambio, mostraron una obstrucción severa: volumen espiratorio forzado en el primer segundo apenas “alcanzó el 33% del predicho para su edad y talla —165 centímetros, 77 kilogramos, índice de masa corporal de 28,3—“.
Las conclusiones del médico Zappia son taxativas: “El detenido Javier Martín Tchukran presenta un examen neumológico con alteraciones clínicas y funcionales debido a mal control de síntomas. Dado los antecedentes referidos y constatados en historia clínica, entiendo que el actor padece de asma grave casi fatal, por lo cual debe estar en un ambiente libre de humo, libre de humedad, sin ácaros y con ambiente templado. Cabe aclarar que es un paciente de alto riesgo, dada la gravedad de la patología que padece. Entiendo que el tratamiento actual es insuficiente y debería ser evaluado para ser tratado con fármacos biológicos.”
Tchukran fue detenido el 20 de agosto de 2025, en el operativo conjunto de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Gendarmería Nacional que también culminó con el arresto de Ariel Fernando García Furfaro, propietario del conglomerado farmacéutico integrado por HLB Pharma, Laboratorios Ramallo SA y la Droguería Alfarma SRL. El juez Kreplak lo procesó con prisión preventiva junto a otras 12 personas bajo los cargos de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas.
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