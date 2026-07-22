Uno de los detenidos por el caso de fentanilo mortal fue beneficiado con prisión domiciliaria

Tchukran fue detenido el 20 de agosto de 2025, en el operativo conjunto de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Gendarmería Nacional que también culminó con el arresto de Ariel Fernando García Furfaro, propietario del conglomerado farmacéutico integrado por HLB Pharma, Laboratorios Ramallo SA y la Droguería Alfarma SRL. El juez Kreplak lo procesó con prisión preventiva junto a otras 12 personas bajo los cargos de adulteración de sustancias medicinales con resultado de muerte, en concurso real con adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud de las personas.