"Te mato al nene": motochorros amenazaron a un hombre para robarle la camioneta

Mientras la confrontación se desarrolla en la vía pública, el menor que acompañaba al agresor desciendió de la camioneta por el lado del acompañante.

conductor permaneció dentro del habitáculo y comenzó a pedirle a un vecino que llamara a la Policía. En ese momento, el chico que viajaba como acompañante bajó de la camioneta y se produjo un forcejeo junto a la puerta.

Al no poder apoderarse de la camioneta, el sospechoso regresó hasta la moto, donde lo esperaba su cómplice, y ambos escaparon del lugar.

El conductor bajó del vehículo y corrió algunos metros detrás de ellos, mientras varios vecinos salían de sus casas alertados por los gritos.

En la filmación no se alcanza a distinguir si los delincuentes sustrajeron algún objeto de valor. Por el momento, tampoco trascendió si fueron identificados o detenidos.