Córdoba: desarticularon un búnker de droga en barrio Observatorio

El procedimiento forma parte de las acciones permanentes que lleva adelante la Fuerza Policial Antinarcotráfico para combatir el narcomenudeo y dar respuesta a las denuncias realizadas por la comunidad.

Policías disfrazados de repartidores desmantelaron un búnker narco antes de un partido del Mundial

El operativo anti drogas se llevó a cabo en el barrio Fisherton, zona noroeste de Rosario

Un sorprendente operativo encubierto de la Policía de Investigaciones (PDI) de la provincia de Santa Fe permitió desbaratar una banda narco que operaba en la zona noroeste de Rosario. Para no despertar sospechas, los efectivos se hicieron pasar por repartidores de delivery e ingresaron al búnker de drogas minutos antes de un partido del Mundial. La maniobra terminó con tres detenidos.

El procedimiento fue llevado a cabo en barrio Fisherton como resultado de una investigación que había comenzado el año pasado y que ya había derivado en allanamientos previos. Sin embargo, con el paso de los meses, los investigadores detectaron que uno de los sospechosos había retomado la comercialización de estupefacientes.

A partir de nuevas tareas de vigilancia y registros fílmicos, los efectivos confirmaron que el punto de venta de drogas se encontraba nuevamente en funcionamiento y, con esa información, solicitaron una nueva orden judicial para realizar el allanamiento, aunque esta vez optaron por una estrategia diferente.

Así fue el "Operativo delivery" en Rosario

Así fue el operativo en el barrio Fisherton del noreste de Rosario

El operativo fue planificado cuidadosamente para ejecutarse minutos antes de un partido del Mundial, un horario en el que la circulación de motos de reparto era habitual en el barrio.

Como parte de la estrategia, los efectivos policiales se hicieron pasar por repartidores de una aplicación de delivery, llegaron al lugar a bordo de motos con cajas de reparto y lograron ingresar al pasillo donde funcionaba el búnker como si fueran a entregar un pedido.

Gracias a esa maniobra, los policías pudieron ingresar al domicilio sin levantar sospechas, hasta quedar a pocos metros de la vivienda investigada. Una vez en el lugar, irrumpieron de manera sorpresiva y evitaron que los sospechosos escaparan o intentaran deshacerse de la droga.

Durante la requisa, los efectivos encontraron varios envoltorios de cocaína en el bolsillo de uno de los hombres. Además, secuestraron una riñonera con dinero que, de acuerdo con la investigación, era utilizada para las operaciones de venta de la droga.

En el procedimiento también participó Kenzo, un perro de la División K9, que marcó la presencia de más droga escondida en un hueco de una pared de ladrillos ubicada en el pasillo de la vivienda.

Además, la policía secuestró un cartón con anotaciones consideradas relevantes para la investigación, más de 700.000 pesos en efectivo, dólares, tres teléfonos celulares y otros elementos que serán analizados en el marco de la causa.

Al identificar a los ocupantes de la vivienda, los investigadores comprobaron que uno de los detenidos tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de Entre Ríos.

Como resultado del operativo fueron arrestados tres hombres mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia. En total, se incautaron 44 envoltorios de cocaína, dinero en pesos y moneda extranjera, teléfonos celulares y distintos elementos vinculados con la actividad narco.

El “operativo delivery” fue realizado por la Brigada de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) provincial, con la participación de la Sección Canes y la colaboración de un grupo de irrupción de la Policía de Santa Fe.