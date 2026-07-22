Catamarca: encontraron muerta a una joven y detuvieron al último hombre que estuvo con ella

La causa permanece bajo investigación y el hombre seguirá arrestado hasta conocerse los resultados de las pericias. Mientras se llevan a cabo las diligencias, el personal policial y forense realizó una inspección ocular exhaustiva en la vivienda. La investigación ahora depende en gran parte de la autopsia que será clave para identificar signos de violencia, intoxicación o patologías previas.

En paralelo, personal policial y forense llevó adelante una inspección ocular minuciosa en la vivienda donde ocurrió el hecho. Los investigadores esperan que la autopsia permita establecer si existen signos de violencia, indicios de intoxicación o alguna patología previa que pueda explicar el fallecimiento.

Al mismo tiempo, especialistas de la División Homicidios y de Criminalística viajaron a los Valles Calchaquíes para trabajar en la preservación de la escena y realizar las pericias correspondientes. El objetivo es reunir evidencia científica que permita avanzar en el esclarecimiento del caso bajo criterios técnicos.

Durante los procedimientos también fue secuestrado el teléfono celular de la joven. Los investigadores consideran que el análisis del dispositivo podría aportar información relevante sobre sus últimas comunicaciones y movimientos antes de su muerte.

Las primeras averiguaciones indican que Villagra y V.D.R. permanecieron juntos durante al menos 48 horas antes del hallazgo del cuerpo. Por ese motivo, la situación procesal del detenido dependerá de los resultados de los estudios forenses y de las pruebas que se incorporen al expediente. La investigación busca determinar si la mujer se quitó la vida o si existió la intervención de un tercero.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Santa María, que trabaja de manera coordinada con la Comisaría Departamental y los equipos forenses.