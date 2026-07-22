Catamarca: encontraron muerta a una joven y detuvieron al último hombre que estuvo con ella
El sospechoso aseguró que habían estado juntos consumiendo bebidas alcohólicas y que, al regresar al lugar, la encontró sin signos vitales.
María Belén Villagra, una joven de 28 años, fue hallada sin vida en una vivienda en el departamento Santa María, en Catamarca. Las autoridades dispusieron la detención de un hombre que habría sido la última persona en verla con vida y que alertó a la Policía tras encontrar el cuerpo.
El procedimiento se llevó a cabo durante la medianoche del martes, cuando efectivos de la Comisaría Departamental Santa María y peritos judiciales ingresaron a la propiedad. Allí encontraron a Villagra sin vida en uno de los dormitorios, donde su cuerpo estaba sujeto al respaldo de una cama.
De acuerdo con la información publicada por El Esquiú, la joven permaneció en la vivienda junto a un hombre identificado por sus iniciales V.D.R. El detenido declaró que ambos estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas desde el domingo y sostuvo que, tras retirarse del domicilio por un tiempo, regresó y encontró a la mujer sin signos vitales. Según su versión, inmediatamente se comunicó con las autoridades para informar lo ocurrido.
La fiscal subrogante Gabriela Carrizo ordenó su detención. La medida fue adoptada con el objetivo de preservar la investigación, ya que hasta el momento los elementos reunidos indican que fue la última persona que tuvo contacto con la víctima. La decisión busca evitar una posible alteración o destrucción de pruebas mientras avanzan las diligencias judiciales.
Durante la jornada de ayer, se realizó un primer examen en la morgue del Hospital de Santa María. Sin embargo, la médica interviniente no logró identificar la causa de muerte, por lo que la Fiscal dispuso el traslado del cuerpo a la ciudad Capital. Especialistas del Cuerpo Interdisciplinario Forense realizarán el estudio definitivo, procedimiento que permitirá reconstruir las últimas horas de vida de la joven y establecer las circunstancias en las que se produjo el deceso.
La causa permanece bajo investigación y el hombre seguirá arrestado hasta conocerse los resultados de las pericias. Mientras se llevan a cabo las diligencias, el personal policial y forense realizó una inspección ocular exhaustiva en la vivienda. La investigación ahora depende en gran parte de la autopsia que será clave para identificar signos de violencia, intoxicación o patologías previas.
En paralelo, personal policial y forense llevó adelante una inspección ocular minuciosa en la vivienda donde ocurrió el hecho. Los investigadores esperan que la autopsia permita establecer si existen signos de violencia, indicios de intoxicación o alguna patología previa que pueda explicar el fallecimiento.
Al mismo tiempo, especialistas de la División Homicidios y de Criminalística viajaron a los Valles Calchaquíes para trabajar en la preservación de la escena y realizar las pericias correspondientes. El objetivo es reunir evidencia científica que permita avanzar en el esclarecimiento del caso bajo criterios técnicos.
Durante los procedimientos también fue secuestrado el teléfono celular de la joven. Los investigadores consideran que el análisis del dispositivo podría aportar información relevante sobre sus últimas comunicaciones y movimientos antes de su muerte.
Las primeras averiguaciones indican que Villagra y V.D.R. permanecieron juntos durante al menos 48 horas antes del hallazgo del cuerpo. Por ese motivo, la situación procesal del detenido dependerá de los resultados de los estudios forenses y de las pruebas que se incorporen al expediente. La investigación busca determinar si la mujer se quitó la vida o si existió la intervención de un tercero.
La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Santa María, que trabaja de manera coordinada con la Comisaría Departamental y los equipos forenses.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario