Un hombre fue apuñalado por "viudos negros" en Palermo: "Uno me dijo que tenía que morir"

Las cámaras de seguridad del edificio registraron cuando el invitado llegó al edificio, cerca de las 22.27 del viernes, y subió con Alfredo, quien luego relataría que fue drogado por su cita, y que los secuaces entraron a su departamento a las 02.42 de la noche.

viudo negro

"No veía nada malo, ni raro. Fue el primer encuentro en mi casa porque la primera vez fue afuera por cautela. Él me dijo que no tomaba cerveza y prefirió traer un vodka con gaseosa, pero tomé principalmente gaseosa. Él fue tres veces al baño, yo fui una sola vez y ahí fue cuando puso algo en mi bebida", sugirió.

"Miramos tele, pestañee y cuando volví a abrir los ojos, tenía las manos atadas y una me sangraba por la fuerza de la atadura. Me maniataron con los cordones de mis zapatillas", añadió.

"Reaccioné a abrir los ojos y me gritaron, entonces se puso violento y me dijo que era un trabajo. Me ataron los pies, me dijeron que me quede quieto, me golpearon la cabeza y presumía de un bulto en la cintura, pero nunca vi un arma", recordó el psicólogo, quien describió que "el que tenía el cuchillo estaba más agresivo".

"Agarraron la plata del alquiler y ahí tomó el cuchillo de carnicería que era mío, lo empuñó, me quiso dar en el pecho, pero puse el brazo y me lo clavó en el antebrazo. Sacó el cuchillo, se enojó y me dijo que era ‘un hijo de puta’ y que tenía que morir. Después me apuñalaron en las piernas, encontraron un cofre con los ahorros de toda mi vida mientras me desangraba desnudo en mi cama", relató.

"Empezaron a jugar entre ellos con mi ropa, la cual me robaron, al igual que una computadora nueva y dos celulares ya que yo había cambiado de teléfono el martes", lamentó el profesional.

El trío se retiró del edificio a las 03.48 de la madrugada del 8 de noviembre, intentando mantener sus caras en el anonimato tras robar los ahorros y objetos de valor de la víctima. Los efectivos de la Policía de la Ciudad llegarían cerca de las 4.30, alertados por él mismo.