Habló la madre de la nena golpeada en Palermo: "Hay que cambiar la ley de salud mental"
La nena de seis años fue atacada en la calle por un joven que fue demorado, pero quedó en libertad por tratarse de una persona con discapacidad.
Ana, la madre de la nena de seis años que fue golpeada brutalmente por un joven con discapacidad en Palermo, exigió que se hagan cambios urgentes en la ley de salud mental. “No sé qué estamos esperando, ¿que pase una desgracia?”, cuestionó al exigir que haya cambios en la ley de salud mental para este tipo de casos.
“Fue terrible, jamás me imaginé estar en esta situación. Volvíamos con mi nene de dos años en el carrito y la nena de seis me pidió adelantarse porque estábamos a casi dos edificios de nuestra casa, así que le dije que sí. Se cruzó esta persona, la golpeó y se fue corriendo”, reconstruyó hoy Ana en diálogo con C5N. El horror ocurrió el jueves minutos después de las 19 sobre la calle Güemes al 4200, casi esquina Gurruchaga, y quedó registrado en un video como prueba de la brutalidad del ataque.
“Lo primero que atiné a hacer fue proteger a mi hija, a ver si estaba bien. Le pegó en el abdomen. Empezamos a gritar y vino el policía que estaba enfrente. Me dijo que el hombre tenía un carnet. ¿Un carnet para qué? ¿Para pegar? ¿Para matar? ¿Quién le dio un carnet para ser violento en la calle? No me informaron para qué era”, cuestionó la mujer con un claro enojo.
La menor fue rápidamente contenida por su madre e incluso recibió asistencia de personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), quienes constataron que había recibido un fuerte golpe en el abdomen, pero se encontraba bien.
Según las primeras informaciones, el agresor sería un joven de 22 años con retraso madurativo, motivo por el cual llevaba encima un certificado de discapacidad. Ante esta situación, el fiscal Leandro Galvaire, de la Unidad de Flagrancia Norte, decidió dejarlo en libertad. Cuando este viernes el caso se difundió en los medios de comunicación, desde la Fiscalía N°7 se comunicaron con la madre de la víctima y solicitaron a la policía la grabación de las cámaras.
"Jamás lo había visto, no sé quién es. Lo único que sé es que está en su casa porque el fiscal de turno dijo que no era peligroso, así que está libre, la fiscalía no labró ningún acta en contra de esta persona", agregó Ana al respecto de la situación judicial del hecho. Para la madre de la nena, el joven implicado "claramente se dio cuenta de lo que hizo y de que no estaba bien, sino no se hubiese escapado".
Palermo: así fue el ataque a la nena de seis años
“La excusa es que tiene un problema, pero eso no lo exime a ser violento. Una persona violenta no puede estar sola en la calle. Si me preguntás a mí, como ciudadana, tendría que salir con alguien. No digo que haya que encerrarlo o excluirlo, pero sí darnos una protección a los demás. Algo hay que hacer, no podemos seguir viviendo así”, reflexionó la mujer.
En ese mismo marco, insistió: “Hay que tomar medidas porque hay muchos casos de violencia en la calle. Uno no puede salir a caminar y que te metan una patada o te apuñalen. Claramente la ley de salud mental hay que cambiarla, no funciona. No le sirve al paciente, a su familia ni al resto de los ciudadanos”.
"Nunca me dejaron ver qué carnet tenía. Me dijeron que tiene un retraso madurativo. Si esta persona no puede estar en la calle solo debería haber alguien que se haga responsable de sus actor", agregó.
A su vez, según le indicaron algunos vecinos a Ana, esta no sería la primera vez que el joven agrede a un menor: “Nos enteramos de que golpeó a otro nene de cuatro años en la otra cuadra. No sé qué estamos esperando, ¿que pase una desgracia?”, se preguntó y reflexionó: “Cuando se conocen estos casos, después aparecen testimonios, como pasó con la turista brasileña, y resulta que el agresor tenía 20 antecedente”.
Horas después de que se conociera el caso, un mujer escribió en la red social X: "Este tipo le pegó una patada a mi hijo de 5 años que venía andando en bici y lo tiró al piso. Siguió caminando como si nada. Una señora vino corriendo y me dijo 'a mí la semana pasada me pegó una trompada en el pecho'. Increíble que lo hayan agarrado y liberado".
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario