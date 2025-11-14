Habló la madre de la nena golpeada en Palermo: "Hay que cambiar la ley de salud mental"

"Jamás lo había visto, no sé quién es. Lo único que sé es que está en su casa porque el fiscal de turno dijo que no era peligroso, así que está libre, la fiscalía no labró ningún acta en contra de esta persona", agregó Ana al respecto de la situación judicial del hecho. Para la madre de la nena, el joven implicado "claramente se dio cuenta de lo que hizo y de que no estaba bien, sino no se hubiese escapado".

Palermo: así fue el ataque a la nena de seis años

patada nena palermo

“La excusa es que tiene un problema, pero eso no lo exime a ser violento. Una persona violenta no puede estar sola en la calle. Si me preguntás a mí, como ciudadana, tendría que salir con alguien. No digo que haya que encerrarlo o excluirlo, pero sí darnos una protección a los demás. Algo hay que hacer, no podemos seguir viviendo así”, reflexionó la mujer.

En ese mismo marco, insistió: “Hay que tomar medidas porque hay muchos casos de violencia en la calle. Uno no puede salir a caminar y que te metan una patada o te apuñalen. Claramente la ley de salud mental hay que cambiarla, no funciona. No le sirve al paciente, a su familia ni al resto de los ciudadanos”.

"Nunca me dejaron ver qué carnet tenía. Me dijeron que tiene un retraso madurativo. Si esta persona no puede estar en la calle solo debería haber alguien que se haga responsable de sus actor", agregó.

A su vez, según le indicaron algunos vecinos a Ana, esta no sería la primera vez que el joven agrede a un menor: “Nos enteramos de que golpeó a otro nene de cuatro años en la otra cuadra. No sé qué estamos esperando, ¿que pase una desgracia?”, se preguntó y reflexionó: “Cuando se conocen estos casos, después aparecen testimonios, como pasó con la turista brasileña, y resulta que el agresor tenía 20 antecedente”.

Horas después de que se conociera el caso, un mujer escribió en la red social X: "Este tipo le pegó una patada a mi hijo de 5 años que venía andando en bici y lo tiró al piso. Siguió caminando como si nada. Una señora vino corriendo y me dijo 'a mí la semana pasada me pegó una trompada en el pecho'. Increíble que lo hayan agarrado y liberado".

palermo