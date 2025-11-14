Video: motochorros quisieron asaltar a una turista rusa en Palermo y fueron detenidos
La mujer se abalanzó sobre la moto cuando los delincuentes intentaban huir y logró derribar a uno de ellos. El otro escapó, pero sólo por unas horas.
Una mujer de nacionalidad rusa resultó herida en un intento de robo que sufrió el 9 de noviembre pasado en Palermo, donde dos motochorros la asaltaron y le quitaron el celular mientras esperaba el semáforo en Córdoba y Fitz Roy a bordo de su bicicleta.
La secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad de una empresa de esa cuadra, desde donde uno de los encargados difundió el video del episodio esta semana y precisó que la víctima sufrió lesiones graves en la cabeza cuando se colgó de la moto para evitar el robo.
Con su maniobra, aunque temeraria, la mujer logró bajar de la moto a uno de los motochorros, que a su vez fue perseguido por un hombre que sirvió de testigo cuando eventualmente acudió el personal de la Comisaría Vecinal 14 B de Palermo.
El motochorro que fue detenido en el acto es un hombre de 26 años, mientras que a su compañero lo localizaron los efectivos policiales cuando activaron la alerta y desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU) le siguieron la pista a su moto.
Así descubrieron el escondite del delincuente, que entró con su moto, una Honda XR, a una casa tomada en el pasaje Cañuelas al 200, en el barrio de Villa Crespo.
Con esa información, el fiscal Anselmo Daniel Castelli, de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 57 de la Ciudad, ordenó el allanamiento que se realizó días después tras el visto bueno del juzgado de turno.
En el operativo fueron secuestrados 10 celulares, cuatro cascos, una llave de ignición y documentación de la moto, que también fue secuestrada.
Además, los investigadores policiales se llevaron de la casa el calzado que habría utilizado el ladrón en el robo, tras indentificarlo como el sospechoso del video gracias a las imágenes captadas por el CMU. Los dos motochorros quedaron a disposición de la Justicia.
