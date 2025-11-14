Video: motochorros quisieron asaltar a una turista rusa en Palermo y fueron detenidos

Con esa información, el fiscal Anselmo Daniel Castelli, de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 57 de la Ciudad, ordenó el allanamiento que se realizó días después tras el visto bueno del juzgado de turno.

En el operativo fueron secuestrados 10 celulares, cuatro cascos, una llave de ignición y documentación de la moto, que también fue secuestrada.

Además, los investigadores policiales se llevaron de la casa el calzado que habría utilizado el ladrón en el robo, tras indentificarlo como el sospechoso del video gracias a las imágenes captadas por el CMU. Los dos motochorros quedaron a disposición de la Justicia.