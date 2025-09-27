Una multitud marchó a Congreso para pedir justicia por el triple femicidio de Florencio Varela
Con las familias de Brenda, Morena y Lara presentes, un gran número de personas se congregó en el centro de Buenos Aires a pesar del mal clima.
El triple femicidio de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) no deja de conmocionar a todo el país. Mientras la investigación avanza y la Justicia comienza a dar con los presuntos culpables, el colectivo feminista Ni Una Menos convocó a una marcha en Congreso para pedir que las autoridades clarifiquen lo sucedido y exigir que estos brutales asesinatos no vuelvan a repetirse.
Por ello, las familias de las tres amigas asesinadas encabezaron la iniciativa, pidiendo "memoria" a la ciudadanía y visiblemente angustiados por el desenlace de las jóvenes que desaparecieron el pasado viernes 19 de septiembre y fueron halladas descuartizadas unos días después en Florencio Varela.
De este modo, bajo el lema de "Ninguna vida es descartable", se convocó a todo aquel que deseara marchar para reclamar al Estado, a las autoridades nacionales, diputados y senadores por este brutal triple crimen, pero también por todas las mujeres que han sido víctimas de la violencia de género.
Cabe señalar que, en la Argentina, se registra un femicidio cada 35 horas, de acuerdo al colectivo "Ahora que sí nos ven".
Las últimas novedades del triple femicidio de Brenda, Morena y Lara
La investigación por el triple crimen de Florencio Varela se centra en la figura de un narcotraficante peruano, conocido con el alias de “Pequeño Jota”, quien fue señalado como el presunto autor intelectual del asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez. El caso destapó un complejo entramado que une redes de prostitución, narcotráfico y ajustes de cuentas.
Su verdadero nombre es Victoriano Tony Janzen Valverde y el viernes por la noche la Justicia emitió una orden de captura nacional e internacional, del mismo modo que Interpol busca a Matías Agustín Ozorio, quien sería su mano derecha. Luego de conocerse la identidad e imagen de ambos, las autoridades trabajan incansablemente para dar con quienes serían los culpables de los brutales crímenes cometidos en la noche del viernes 19 de septiembre en Florencio Varela.
