El abuelo de Morena y Brenda agradeció el masivo apoyo y lanzó un sentido pedido: "No nos dejen solos"
Antonio reclamó justicia y verdad por el triple femicidio de Florencio Varela. "Esto no puede seguir así", aseguró el hombre, visiblemente dolido.
Como ya se informó, una multitud marchó este sábado a Congreso para pedir justicia por las víctimas del triple femicidio ocurrido en Florencio Varela: Morena Verri, de 20 años; Brenda Del Castillo, también de 20, y Lara Gutiérrez, de apenas 15 años.
La masiva movilización fue convocada por el colectivo feminista Ni Una Menos y estuvieron presentes las familias de las víctimas, reclamando a las autoridades la clarificación del triple al tiempo que se exigió que no vuelva a repetirse ningún tipo femicidios en un país donde una mujer es asesinada cada 35 horas.
Antonio, el abuelo de Morena y Brenda, dos de las tres víctimas, estuvo en la movilización a Congreso y agradeció el apoyo recibido. “Esto es lo máximo lo que están haciendo, y esto es lo que ayuda”, dijo a la señal de noticias C5N. “Nunca pensamos que iba a venir tanta gente”, añadió.
“Hoy me tocó a mí tener dos criaturas asesinadas. Esta vez se llevaron tres vidas, mañana se van a llevar cuatro y se van a llevar cinco. Esto no puede seguir así”, expresó el hombre en medio de la movilización.
Dijo que quiere justicia pero también “yo quiero verdad… Aunque nos duela, queremos la verdad”, subrayó, al tiempo que puso dudas sobre el rumbo de la investigación, pidiendo a la Justicia “que se apuren, que trabajen, para eso le pagamos”.
“Vamos a seguir luchando. Algún día vamos a tener un lugar donde los chicos puedan educarse, que tengan un trabajo digno y que puedan llevar un pedazo de pan a su casa. Es todo lo que quiero pedir ahora, justicia”, concluyó Antonio en diálogo con medios televisivos.
Federico, primo de ambas víctimas, también habló e hizo hincapié en que, cada vez que convoquen marchas por este caso, “toda la familia estará presente. No nos dejen solos…”.
