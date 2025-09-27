El abuelo de Morena y Brenda agradeció el masivo apoyo y lanzó un sentido pedido: "No nos dejen solos"

Dijo que quiere justicia pero también “yo quiero verdad… Aunque nos duela, queremos la verdad”, subrayó, al tiempo que puso dudas sobre el rumbo de la investigación, pidiendo a la Justicia “que se apuren, que trabajen, para eso le pagamos”.

“Vamos a seguir luchando. Algún día vamos a tener un lugar donde los chicos puedan educarse, que tengan un trabajo digno y que puedan llevar un pedazo de pan a su casa. Es todo lo que quiero pedir ahora, justicia”, concluyó Antonio en diálogo con medios televisivos.

Federico, primo de ambas víctimas, también habló e hizo hincapié en que, cada vez que convoquen marchas por este caso, “toda la familia estará presente. No nos dejen solos…”.

abuela y primo de brenda y morena triple femicidio