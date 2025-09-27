La palabra de la mamá de Morena tras ser reprimida por la Policía en Congreso: "Me pegaron, me empujaban"
Durante la marcha para exigir justicia por el triple femicidio de Florencio Varela, las autoridades policiales volvieron a protagonizar un papelón.
Un hecho insólito tuvo lugar durante la marcha convocada por el colectivo feminista Ni Una Menos en Congreso, cuando la Policía de la Ciudad se encargó de reprimir a la madre de Morena Verri, una de las jóvenes que fue brutalmente asesinada por supuestos narcos en Florencio Varela.
El tenso episodio se dio cuando la manifestación estaba próxima a finalizar y el repudio en redes sociales no se hizo esperar.
La palabra de la mamá de Morena tras ser reprimida
"Me pegaron allá. Me empujaron contra un cordón y le digo 'soy la mamá de Morena' y me empujaban", relató la mujer, visiblemente indignada y dolida por el delicado momento que le toca atravesar luego de que delincuentes arrebataran la vida de su hija de 20 años.
Y sumó: "Me pegaban y mi hijo se tuvo que meter y dijo 'es mi mamá, me mataron a mi hermana'. Se acercó la Policía a reprimir de la nada, los empujó a los pibes contra allá y me metí. ¿Cómo voy a dejar que le peguen a mi hijo si no estaba haciendo nada?", expresó. "Me empujaron acá, me duele el codo", cerró.
Echaron a Robertito Funes Ugarte de la marcha por Brenda, Morena y Lara
Este sábado por la tarde se llevó a cabo una marcha en las inmediaciones al Congreso de la Nación, con el objetivo de exigir justicia por el triple femicidio de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) que conmociona a todo el país. La convocatoria del colectivo feminista Ni Una Menos, que fue encabezada por las familias de las tres jóvenes, se extendió también a ciudades como Córdoba capital, Bahía Blanca y Mar del Plata.
Sin embargo, un episodio no pasó para nada inadvertido en el centro porteño: manifestantes echaron a Robertito Funes Ugarte de la movilización, propinándole insultos y recordándole su alineación al gobierno de Javier Milei, que desestimó esta marcha y rechaza de manera rotunda todo lo que tenga que ver con la defensa de las mujeres.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario