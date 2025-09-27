La palabra de la mamá de Morena tras ser reprimida por la Policía en Congreso: "Me pegaron, me empujaban"

mamá de morena tras ser reprimida

Echaron a Robertito Funes Ugarte de la marcha por Brenda, Morena y Lara

Este sábado por la tarde se llevó a cabo una marcha en las inmediaciones al Congreso de la Nación, con el objetivo de exigir justicia por el triple femicidio de Morena Verri (20 años), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) que conmociona a todo el país. La convocatoria del colectivo feminista Ni Una Menos, que fue encabezada por las familias de las tres jóvenes, se extendió también a ciudades como Córdoba capital, Bahía Blanca y Mar del Plata.

Sin embargo, un episodio no pasó para nada inadvertido en el centro porteño: manifestantes echaron a Robertito Funes Ugarte de la movilización, propinándole insultos y recordándole su alineación al gobierno de Javier Milei, que desestimó esta marcha y rechaza de manera rotunda todo lo que tenga que ver con la defensa de las mujeres.

Embed [AHORA] Tensión en el Congreso: en la marcha por el triple femicidio en Florencio Varela, agredieron a "Rosca Floja", antes conocido como "Robertito" Funes Ugarte, y lo echaron a los gritos.



@todonoticias https://t.co/eifKVustIC pic.twitter.com/R11u0EcPyV — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 27, 2025