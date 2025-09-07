Uno por uno, todos los que hombres fueron a votar y quedaron detenidos en las elecciones

Lomas de Zamora (Villa Fiorito): En la Escuela Secundaria Nº 56 de la calle Avolas 1100 fue detenido Facundo Alejandro Pelozo (26), acusado de robo agravado bajo la modalidad “piratas del asfalto”. Quedó alojado en la comisaría 5ª a disposición de la Fiscalía Nº 7.

Quilmes: En la Escuela EP Nº 35 de la calle Craviotto, la Policía Bonaerense arrestó a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad. En otro establecimiento de la calle 806, fue aprehendido un prófugo buscado por abuso sexual.

Tigre (Las Tunas): En el colegio Guadalupe, de Avenida de los Constituyentes 2924, el GTO detuvo a un hombre con pedido de captura por abuso de armas agravado. Quedó a disposición de la fiscalía de General Pacheco y el Juzgado de Garantías Nº 2 de San Isidro.

Isidro Casanova (La Matanza): Un hombre de 54 años fue detenido por abuso sexual. En otro operativo, un hombre de 31 años, con pedido de captura nacional e internacional, fue arrestado por abuso sexual con acceso carnal agravado reiterado. Intervino la UFI Nº 4 de Violencia de Género.

La Plata: En la Escuela EP Nº 10 fue aprehendido un hombre acusado de tentativa de homicidio.