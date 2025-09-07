Uno por uno, todos los que hombres fueron a votar y quedaron detenidos en las elecciones
La policía montó guardia en las escuelas donde los sospechosos debían votar y los procedimientos se llevaron adelante de la mejor manera: todos los detalles.
La jornada electoral dejó al menos ocho detenciones en distintos puntos del conurbano bonaerense y el interior provincial. Los operativos se realizaron en escuelas de La Plata, Lomas de Zamora, Quilmes, Tigre, San Nicolás y La Matanza. Los arrestados enfrentan causas por abuso sexual, robo agravado, abuso de armas y tentativa de homicidio.
Uno por uno, todos los que hombres fueron a votar y quedaron presos en las Elecciones
-
Lomas de Zamora (Villa Fiorito): En la Escuela Secundaria Nº 56 de la calle Avolas 1100 fue detenido Facundo Alejandro Pelozo (26), acusado de robo agravado bajo la modalidad “piratas del asfalto”. Quedó alojado en la comisaría 5ª a disposición de la Fiscalía Nº 7.
Quilmes: En la Escuela EP Nº 35 de la calle Craviotto, la Policía Bonaerense arrestó a un hombre acusado de privación ilegítima de la libertad. En otro establecimiento de la calle 806, fue aprehendido un prófugo buscado por abuso sexual.
Tigre (Las Tunas): En el colegio Guadalupe, de Avenida de los Constituyentes 2924, el GTO detuvo a un hombre con pedido de captura por abuso de armas agravado. Quedó a disposición de la fiscalía de General Pacheco y el Juzgado de Garantías Nº 2 de San Isidro.
Isidro Casanova (La Matanza): Un hombre de 54 años fue detenido por abuso sexual. En otro operativo, un hombre de 31 años, con pedido de captura nacional e internacional, fue arrestado por abuso sexual con acceso carnal agravado reiterado. Intervino la UFI Nº 4 de Violencia de Género.
La Plata: En la Escuela EP Nº 10 fue aprehendido un hombre acusado de tentativa de homicidio.
San Nicolás: En la Escuela Primaria Nº 30, personal del GTO y la DDI detuvo a M. M. S., imputado por robo agravado en poblado, en banda y por escalamiento. La orden de detención había sido emitida el 7 de marzo por la UFI Nº 11, a cargo del fiscal Pablo Vespasiano.
Las ocho detenciones se concretaron sin incidentes dentro de los establecimientos escolares y todos los acusados quedaron a disposición de las fiscalías correspondientes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario