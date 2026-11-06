Urgente: Metrodelegados liberan molinetes del subte en la estación Perú de la línea A
La AGTSyP informó que la sorpresiva medida se lleva a cabo en reclamo de "salarios ilegalmente descontados" y el retiro de empresas tercerizadas.
Los trabajadores del subte realizan este viernes, desde las 17 y hasta las 19 horas, una liberación de accesos en la estación Perú de la Línea A, informó la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP).
Claudio Dellecarbonara, secretario general de los metrodelegados, dijo sobre la medida que “seguimos reclamando la devolución de los salarios ilegalmente descontados por la empresa Emova”.
Además planteó que desde la entidad sindical continúan “exigiendo el retiro inmediato de las empresas tercerizadas con las cuales la concesionaria viola nuestro convenio colectivo realizando al mismo tiempo un enorme fraude laboral”.
“Exigimos soluciones inmediatas a nuestros reclamos y no descartamos avanzar con nuevas medidas en las próximas horas”, advirtió Dellacarbonara.
Siguen los conflictos en la red de subtes de la Ciudad
La medida se suma a la larga historia de conflictos laborales entre la empresa concesionaria de la red porteña de subterráneos y la AGTSyP, que ha impulsado paros, aperturas de molinetes y distintas medidas de protesta vinculadas a reclamos salariales, condiciones laborales, seguridad operativa y denuncias por tercerización de tareas.
La modalidad de liberación de molinetes, en tanto, es una de las formas instrumentadas por el sindicato para visibilizar sus demandas sin interrumpir completamente el servicio.
Sin embargo, desde la empresa Emova, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros sectores ha sido objeto de cuestionamientos por su impacto económico sobre la concesionaria y el sistema de transporte porteño.
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