Urgente: Metrodelegados liberan molinetes del subte en la estación Perú de la línea A

La modalidad de liberación de molinetes, en tanto, es una de las formas instrumentadas por el sindicato para visibilizar sus demandas sin interrumpir completamente el servicio.

Sin embargo, desde la empresa Emova, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros sectores ha sido objeto de cuestionamientos por su impacto económico sobre la concesionaria y el sistema de transporte porteño.

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