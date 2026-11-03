Adiós SUBE: quiénes pueden viajar gratis en subte con el DNI

Para empadronarse, los interesados deben completar un formulario en el sitio web del Gobierno de la Ciudad (buenosaires.gob.ar/tramites/boleto-gratuito-para-jubilados-pensionados-y-retirados) o acercarse de forma presencial y sin turno previo a las oficinas de atención a jubilados en las sedes comunales correspondientes.

Los datos y requisitos a presentar son:

Información personal básica: nombre, dirección, CUIL y número de teléfono.

Foto del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del último recibo de haberes.

y del último recibo de haberes. Declaración jurada confirmando que no se reciben otros ingresos por fuera de los haberes previsionales informados.

Una vez enviada y aprobada la solicitud, el vecino recibirá una notificación oficial a través de un mensaje de WhatsApp. A partir de ese preciso instante, el beneficiario ya estará habilitado para apoyar su DNI en los validadores de los molinetes Multipago ubicados en todas las estaciones de la red, permitiéndole viajar de forma gratuita y accesible.