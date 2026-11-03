Adiós SUBE: quiénes pueden viajar gratis en subte con el DNI
Los jubilados porteños ya pueden viajar en subte gratis usando su DNI, sin necesidad de la tarjeta SUBE. Te contamos los requisitos y cómo hacer el trámite.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementó un nuevo y ágil sistema para que los adultos mayores utilicen el transporte público. A partir de hoy, los jubilados porteños podrán viajar gratis en el subte simplemente apoyando su DNI en los molinetes, agilizando el acceso y reduciendo trámites.
Requisitos para viajar sin la tarjeta SUBE
El beneficio está destinado exclusivamente a aquellos jubilados que residan en la Ciudad de Buenos Aires y cuenten con ingresos mensuales de hasta 2,5 veces el haber mínimo. La medida alcanza a jubilados, pensionados y personal retirado de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad.
“Ya es una realidad. Los jubilados de la Ciudad ya pueden viajar gratis en subte directamente con su DNI. Se dan de alta, apoyan el DNI en el molinete, viajan”, destacó el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Además, remarcó que se está realizando la mayor inversión de los últimos 20 años para renovar la red y que ya avanza el proyecto de construcción de la futura Línea F.
Cómo es el trámite para habilitar el DNI en el subte
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Esta modalidad está disponible tanto para quienes realicen el alta por primera vez como para los usuarios que ya cuenten con el beneficio activo mediante otros soportes, como la tarjeta SUBE tradicional o la aplicación Buepp.
Para empadronarse, los interesados deben completar un formulario en el sitio web del Gobierno de la Ciudad (buenosaires.gob.ar/tramites/boleto-gratuito-para-jubilados-pensionados-y-retirados) o acercarse de forma presencial y sin turno previo a las oficinas de atención a jubilados en las sedes comunales correspondientes.
Los datos y requisitos a presentar son:
- Información personal básica: nombre, dirección, CUIL y número de teléfono.
- Foto del Documento Nacional de Identidad (DNI) y del último recibo de haberes.
- Declaración jurada confirmando que no se reciben otros ingresos por fuera de los haberes previsionales informados.
Una vez enviada y aprobada la solicitud, el vecino recibirá una notificación oficial a través de un mensaje de WhatsApp. A partir de ese preciso instante, el beneficiario ya estará habilitado para apoyar su DNI en los validadores de los molinetes Multipago ubicados en todas las estaciones de la red, permitiéndole viajar de forma gratuita y accesible.
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