Inspirado en su mamá, Mario Pergolini lanzó "Ato": una app para combatir la soledad en la vejez
La pérdida de visión de su madre y una idea del joven argentino Juan Cereigido para su abuelo fueron los dos pilares que impulsaron la iniciativa de Pergolini.
A diferencia de las herramientas digitales concebidas en los grandes centros tecnológicos globales, los desarrollos más significativos suelen surgir de realidades cotidianas y afectivas. Bajo esa premisa se presentó de forma oficial Ato, un dispositivo interactivo dotado de inteligencia artificial pensado de manera integral para las necesidades de los adultos mayores, cuyo anuncio de su etapa de preventa estuvo a cargo de Mario Pergolini, quien impulsó el proyecto con un noble objetivo.
La idea de Ato es brindar acompañamiento y contrarrestar la soledad en la vejez a través de la tecnología. Inspirado en su madre, el conductor y empresario de medios se valió de una idea avanzada de un joven llamado Juan Cereigido y puso en marcha la creación de esta app pensada para la tercera edad.
Cómo es Ato, el lanzamiento de Pergolini: diseño intuitivo y sin barreras digitales
La propuesta de Ato se distancia de los formatos tradicionales de la electrónica de consumo masivo. El equipo prescinde por completo de pantallas, menús complejos y botones, eliminando las brechas de aprendizaje que suelen dificultar el acceso de las personas mayores a los entornos digitales.
Funciona de manera directa como un compañero de voz capaz de mantener conversaciones fluidas, ofrecer recordatorios útiles para la vida diaria y brindar estímulo cognitivo mediante el lenguaje natural.
Un desarrollo con raíz afectiva
El proyecto nació a partir de vivencias familiares concretas que motivaron la búsqueda de una solución accesible para la estimulación y el bienestar en el hogar.
Con la apertura de su preventa, el dispositivo inicia su proceso de llegada a los hogares, apostando a que la inteligencia artificial funcione como una herramienta de contención cotidiana y revierta el aislamiento social en la tercera edad.
Cómo funciona Ato y dónde conseguirlo
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100% por voz: Sin pantallas ni botones. Solo se enchufa y se interactúa mediante lenguaje natural, simplificando su uso frente a asistentes tradicionales como Alexa o Google Home.
Compañía proactiva: Inicia charlas de manera espontánea, estimula la memoria con recuerdos o música y ayuda a prevenir el deterioro cognitivo.
Conexión familiar: Se vincula a la app del celular de la familia, permitiendo a hijos o nietos enviar mensajes leídos en voz alta, programar alertas médicas y recibir reportes diarios de bienestar.
Tras un período de prueba que superó un año en el que más de 2.500 adultos mayores de todo el mundo testearon el sistema en su fase beta, el dispositivo salió oficialmente a la venta a través de su sitio web con envíos a Argentina.
El testimonio de Mario Pergolini sobre Ato
Tras el lanzamiento, Pergolini señaló: "Hace unos años comencé a pensar cómo ayudar a mi mamá que se había quedado ciega. Intenté que un asistente virtual la acompañe y le ayude en las cosas diarias y, sobre todo, a que le haga compañía cuando nadie 'humano' estaba con ella para charlar o ayudarla con, por ejemplo, poner su radio favorita. No avancé mucho, pero me quedó la inquietud", indicó.
Y añadió: "Vi en Instagram que un chico llamado Juan Cereigido estaba por el mismo camino, pero mucho más adelantado. ¡Y además me estaba buscando! Nos encontramos, le dije por dónde estaba, él me contó por dónde estaba y decidimos que lo mejor era que siguiera con el proyecto. Invertimos, charlamos, probamos y hoy Ato es una realidad", sostuvo.
"Bienvenidos a lo que fue nuestra solución para mi mamá y para el abuelo de Juan", manifestó con alegría el conductor.
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