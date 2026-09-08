Inspirado en su mamá, Mario Pergolini lanzó "Ato": una app para combatir la soledad en la vejez

Con la apertura de su preventa, el dispositivo inicia su proceso de llegada a los hogares, apostando a que la inteligencia artificial funcione como una herramienta de contención cotidiana y revierta el aislamiento social en la tercera edad.

Cómo funciona Ato y dónde conseguirlo

100% por voz: Sin pantallas ni botones. Solo se enchufa y se interactúa mediante lenguaje natural, simplificando su uso frente a asistentes tradicionales como Alexa o Google Home.

Compañía proactiva: Inicia charlas de manera espontánea, estimula la memoria con recuerdos o música y ayuda a prevenir el deterioro cognitivo.

Conexión familiar: Se vincula a la app del celular de la familia, permitiendo a hijos o nietos enviar mensajes leídos en voz alta, programar alertas médicas y recibir reportes diarios de bienestar.

Tras un período de prueba que superó un año en el que más de 2.500 adultos mayores de todo el mundo testearon el sistema en su fase beta, el dispositivo salió oficialmente a la venta a través de su sitio web con envíos a Argentina.

El testimonio de Mario Pergolini sobre Ato

Tras el lanzamiento, Pergolini señaló: "Hace unos años comencé a pensar cómo ayudar a mi mamá que se había quedado ciega. Intenté que un asistente virtual la acompañe y le ayude en las cosas diarias y, sobre todo, a que le haga compañía cuando nadie 'humano' estaba con ella para charlar o ayudarla con, por ejemplo, poner su radio favorita. No avancé mucho, pero me quedó la inquietud", indicó.

Y añadió: "Vi en Instagram que un chico llamado Juan Cereigido estaba por el mismo camino, pero mucho más adelantado. ¡Y además me estaba buscando! Nos encontramos, le dije por dónde estaba, él me contó por dónde estaba y decidimos que lo mejor era que siguiera con el proyecto. Invertimos, charlamos, probamos y hoy Ato es una realidad", sostuvo.

"Bienvenidos a lo que fue nuestra solución para mi mamá y para el abuelo de Juan", manifestó con alegría el conductor.