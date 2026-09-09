"Ya no se usa Tinder": contrató un plomero por una app de inteligencia artificial y terminaron en una cita

Lo que debía ser una simple transacción comercial terminó convirtiéndose en una larga charla donde la química fue inmediata: "Contraté a un plometo por una aplicación y, bueno, hubo 'match'", reveló, antes de comentar que todo terminó en una invitación a salir. "Nos pusimos a hablar, hubo onda y vamos a tener una cita. Así que nada, ya no se usa Tinder; ahora se usa Clickie", bromeó la joven ante la cámara.