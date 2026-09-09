"Ya no se usa Tinder": contrató un plomero por una app de inteligencia artificial y terminaron en una cita
En las últimas horas, se hizo viral el video de una joven que contó haber tenido "onda" con el plomero que contrató para su casa: todo terminó en una salida.
Las aplicaciones de citas -como Tinder o Bumble- parecen estar quedando en el pasado para encontrar pareja, o al menos así lo demostró una joven bonaerense que se volvió viral en las redes sociales tras relatar su insólita experiencia personal. Todo comenzó con una complicación cotidiana del hogar: tras mudarse sola hace poco tiempo, enfrentó un problema de plomería en su departamento y, al no tener contactos de confianza en la zona, decidió recurrir a la tecnología.
Para resolver la urgencia, descargó Clickie, una plataforma local que utiliza inteligencia artificial para conectar a los usuarios con profesionales verificados del hogar según la ubicación, las tarifas y las calificaciones del resto de los clientes. Sin embargo, la visita técnica tomó un rumbo inesperado.
Viral: del presupuesto al flechazo
Según relató la protagonista en un video que rápidamente acumulo miles de reproducciones y comentarios, el especialista llegó a su domicilio para realizar la reparación correspondiente. "Vino a mi casa y era hermoso", confesó entre risas mientras caminaba hacia el lugar del encuentro.
Lo que debía ser una simple transacción comercial terminó convirtiéndose en una larga charla donde la química fue inmediata: "Contraté a un plometo por una aplicación y, bueno, hubo 'match'", reveló, antes de comentar que todo terminó en una invitación a salir. "Nos pusimos a hablar, hubo onda y vamos a tener una cita. Así que nada, ya no se usa Tinder; ahora se usa Clickie", bromeó la joven ante la cámara.
El video no tardó en despertar todo tipo de reacciones en las redes, donde decenas de usuarios celebraron la espontaneidad del encuentro y bromearon con la efectividad de las aplicaciones de servicios para conocer gente fuera de las plataformas tradicionales de citas.
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