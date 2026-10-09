Vaca Muerta por dentro: el negocio inmobiliario y la ciudad que se triplica
La periodista de C5N, Nazarena Lomagno, realizó junto al intendente de Añelo una recorrida matutina por Vaca Muerta.
En la segunda parte de su informe especial sobre el fenómeno energético de la Patagonia para C5N, la periodista Nazarena Lomagno profundizó en los desafíos estructurales, el colapso logístico y la especulación financiera que conviven a la sombra de los miles de millones de dólares que exporta Vaca Muerta.
Acompañada por el intendente de Añelo, Fernando Banderet, la recorrida matutina dejó al descubierto una ciudad que no duerme y que se debate entre la fiebre del oro negro y la urgencia de planificar su futuro.
Vaca Muerta: 3.000 camiones por día y una ciudad que madruga
La actividad en Añelo arranca antes de que salga el sol porque, como resume el propio jefe comunal, "el trabajador acá se mueve temprano". Con los principales gigantes de la industria operando en las inmediaciones —como YPF, Shell, Tecpetrol, PAE y Pluspetrol—, el pulso logístico es abrumador.
La postal diaria muestra una circulación estimada de 3.000 camiones por día colapsando los accesos y las plantas de procesamiento. En ese engranaje, conviven tres realidades laborales: los nacidos en Añelo, los trabajadores que pernoctan en la ciudad durante sus diagramas de rotación, y los miles que van y vienen cotidianamente desde otras localidades.
El boom demográfico y la bomba de tiempo urbanística
Las proyecciones poblacionales colocan a Añelo frente a un horizonte tan imponente como complejo. Hacia 2031, se estima que la densidad demográfica se quintuplicará, alcanzando los 50.000 habitantes permanentes. Pero el dato más alarmante apunta a largo plazo: las proyecciones indican que hacia el año 2050 la comunidad oscilará entre un piso de 200.000 y un techo de un millón de personas.
Este crecimiento exponencial choca de frente con un mercado inmobiliario fuertemente distorsionado. Debido a los esquemas rotativos de trabajo, gran parte de los desarrollos urbanos se volcaron al segmento corporativo, ofreciendo rentas en dólares superiores al 10% anual, mientras el derrame hacia la vivienda familiar y la ocupación de terrenos baldíos sigue siendo limitado.
Multas millonarias contra la especulación de tierras
Uno de los puntos más álgidos que marcó Banderet es el de la especulación financiera con los inmuebles ociosos. Según detalló, en gestiones anteriores se adjudicaron parcelas a precios irrisorios (entre 5.000 y 7.000 dólares) que hoy se cotizan en sumas exorbitantes.
"Una parcela que fue adquirida por entre 5.000 y 7.000 dólares hoy la están vendiendo en un millón de dólares. Se transformó en un negocio inmobiliario de algunos vivos que no han desarrollado nada ni han pagado ningún tipo de impuesto ni tasa", denunció el intendente.
Para ponerle freno a esta situación, el municipio impulsó a través del Concejo Deliberante una dura ordenanza que sanciona a los propietarios de terrenos baldíos sin proyectos ejecutados con multas mensuales que van desde el millón y medio hasta los 3 millones de pesos, dependiendo de la superficie.
Macroeconomía en alza y un mensaje para los que llegan
Mientras los desafíos locales apremian, los números de la macroeconomía energética acompañan el vértigo: se proyecta que el saldo comercial de la balanza energética alcance los 10.675 millones de dólares en 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 36% frente a 2025.
Al cerrar la recorrida y pensando en aquellos que evalúan apostar por el corazón de la cuenca neuquina, Banderet dejó una recomendación directa: "Si no conocen el territorio, primero tómense 5 minutos, un día, dos días; vengan, recorran y van a ver un millón de oportunidades".
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