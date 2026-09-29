"Van a responder ante la Justicia": fuerte advertencia de Alejandra Monteoliva por el ataque a su custodio

Todo ocurrió minutos después de las 5 de la mañana de este martes en la calle Manuel Gallado al 800. El suboficial mayor se encontraba a bordo de su auto particular y a punto de ingresar al garaje de su vivienda cuando fue interceptado por dos motochorros. Toda la secuencia quedó registrada en varios videos.

La llegada de los dos delincuentes y el tiroteo

En medio del asalto, se produjo un intenso tiroteo entre la víctima y los delincuentes, producto del cual tanto el policía como los dos malvivientes resultaron heridos.

Según indica el parte policial, el efectivo fue trasladado en un primer momento al Hospital Simplemente Evita junto a uno de los delincuentes que había recibido una herida de bala en el abdomen. Minutos antes, por el sector de guardia había ingresado el otro asaltante con ayuda de sus propios familiares, a quienes había logrado dar aviso luego de escapar de la escena gravemente herido de cinco disparos.

El efectivo fue derivado luego al Churruca, donde finalmente lo tuvieron que operar a causa del disparo recibido en uno de sus brazos.

Quiénes son los dos delincuentes que balearon al custodio de Alejandra Monteoliva

El presunto delincuente cae herido sobre la vereda

En la escena tomó intervención la Comisaría 2° de González Catán y la investigación quedó en manos del fiscal Adrián Arribas, titular de la UFI Descentralizada N°2.

Los sospechosos fueron identificados como Ignacio Ariel Arévalos, de 28 años, y Sergio Fernando Arce Bustamante, de 24.

Según informó el fiscal Adrián Arribas, Bustamante vive a unas diez cuadras de la casa de la víctima y tenía un pedido de captura también emitido por su misma Fiscalía por un intento de homicidio durante un asalto a otro efectivo policial ocurrido el año pasado, donde otro integrante de la banda de delincuentes terminó abatido.

Tras resultar herido, uno de los delincuentes escapó del lugar y logró comunicarse con sus familiares para pedir ayuda. Una cámara de seguridad privada lo registró mientras caminaba tambaleante por la zona hasta que, a pocas cuadras del lugar del intento de robo, se desplomó sobre la vereda.

El delincuente herido fue llevado al Hospital Simplemente Evita

Sus familiares llegaron para asistirlo y lo trasladaron en un Chevrolet Corsa gris. Durante un allanamiento realizado sobre el vehículo, los investigadores secuestraron una pistola Browning calibre 9 milímetros y cartuchos que, según la investigación, habían sido descartados por el delincuente dentro del auto. El arma será sometida a las pruebas correspondientes.

Hasta el momento, se llevaron a cabo pericias en el auto del policía, donde se encontraron cuatro orificios de entrada en la ventanilla del ladro del conductor y un disparo que había atravesado el asiento de lado a lado.

Además, en el área del tiroteo se hallaron 18 vainas servidas producto de los disparos.

Arribas también informó que la moto en la que circulaban los delincuentes había sido robada hace un mes. Sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro emitido por la fiscalía descentralizada de Esteban Echeverría, perteneciente al departamento judicial de Lomas de Zamora.