Los videos del tiroteo entre el custodio de Alejandra Monteoliva y dos motochorros en González Catán
Uno de los asaltantes recibió cinco disparos. El efectivo de la Policía Federal, de 61 años, también resultó herido en un brazo.
Un custodio de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, baleó a dos delincuentes y resultó herido durante un intento de robo en la localidad de González Catán, partido bonaerense de La Matanza. Tras conocerse el hecho, se difundieron los videos del tiroteo.
Se trata de cinco grabaciones que fueron registradas por cámaras de vigilancia privadas ubicadas tanto en la vereda de enfrente al ataque, como en una esquina donde se observa caer a uno de los delincuentes heridos y posteriormente ser auxiliado por sus familiares.
La víctima es un suboficial mayor de la Policía Federal, miembro de la División Seguridad y Custodia, destinado al Ministerio de Seguridad de la Nación y a la protección de la ministra Alejandra Monteoliva.
El brutal episodio ocurrió este martes apenas pasadas las 5, sobre la calle Manuel Gallardo al 800, cuando el efectivo acababa de llegar a su casa y se disponía a estacionar su auto Toyota Etios rojo. En esas circunstancias, fue interceptado por dos motochorros.
Los videos del tiroteo en González Catán
En la primera grabación, registrada a las 5.06, se observa al custodio llegar a su vivienda a bordo del Toyota Etios. El policía estaciona sobre la vereda y desciende del auto para dirigirse hacia el garaje para abrir el portón de rejas. Hasta ese momento, la escena transcurre con normalidad y no se advierte la presencia de los delincuentes.
La llegada de los motochorros y varios disparos
Un minuto después, a las 5.07, aparecen en escena los dos delincuentes a bordo de una moto Yamaha. En el video se llega a escuchar una voz que dice “salí, salí” y, casi de inmediato, los sospechosos detienen la marcha a pocos metros del custodio. El efectivo, que se encontraba dentro del auto, abre la puerta para protegerse y comienza a repeler el ataque con su arma reglamentaria.
En medio de la secuencia, uno de los delincuentes sale corriendo mientras continúa el tiroteo. Según se alcanza a escuchar en la grabación, se producen al menos 18 disparos durante el enfrentamiento.
El herido quedó tendido sobre la vereda
En otra de las cámaras, ubicada en las inmediaciones del lugar, se observa parte de lo que ocurre después del tiroteo. A las 5.09, uno de los sospechosos aparece caminando con dificultad mientras cruza la calle. El presunto delincuente avanza algunos metros de manera tambaleante hasta que finalmente se desploma sobre la vereda, frente a la entrada de una vivienda.
Una nueva grabación, correspondiente a las 5.10, muestra a una persona que se acerca caminando por la calle mientras el Toyota Etios permanece estacionado, todavía en marcha y con la puerta del conductor abierta. La escena permite observar el movimiento posterior al enfrentamiento, mientras el otro delincuente herido permanece en el lugar.
El sospechoso fue auxiliado por sus familiares
La última grabación, registrada a las 5.32, muestra al delincuente herido todavía tendido en la vereda junto a otra persona que sostiene un paraguas. Poco después llegan dos mujeres a bordo de un auto. Ambas descienden rápidamente y corren hacia donde se encuentra el sospechoso. En medio de la escena, se escucha a una de ellas pedir “por favor” mientras se acerca al vehículo que las había llevado.
Las mujeres asisten al herido y finalmente lo suben al vehículo para trasladarlo al hospital. De acuerdo con la información disponible, sus propios familiares lo llevaron al Hospital Simplemente Evita, donde quedó internado en grave estado.
Como consecuencia del ataque, el custodio recibió una herida de bala en el brazo izquierdo. Fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica y, según la información disponible, se encontraba fuera de peligro.
En cuanto a los dos sospechosos, uno de ellos recibió un balazo en la espalda, mientras que el otro terminó con cinco impactos de bala.
La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, titular de la UFI Descentralizada N°2, quien trabaja junto con efectivos de la Comisaría 2° Sur de González Catán.
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