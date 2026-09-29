Los videos del tiroteo entre el custodio de Alejandra Monteoliva y dos motochorros en González Catán

El momento en el que el custodio llega a su vivienda

La llegada de los motochorros y varios disparos

Un minuto después, a las 5.07, aparecen en escena los dos delincuentes a bordo de una moto Yamaha. En el video se llega a escuchar una voz que dice “salí, salí” y, casi de inmediato, los sospechosos detienen la marcha a pocos metros del custodio. El efectivo, que se encontraba dentro del auto, abre la puerta para protegerse y comienza a repeler el ataque con su arma reglamentaria.

En medio de la secuencia, uno de los delincuentes sale corriendo mientras continúa el tiroteo. Según se alcanza a escuchar en la grabación, se producen al menos 18 disparos durante el enfrentamiento.

La llegada de los dos delincuentes y el tiroteo

El herido quedó tendido sobre la vereda

En otra de las cámaras, ubicada en las inmediaciones del lugar, se observa parte de lo que ocurre después del tiroteo. A las 5.09, uno de los sospechosos aparece caminando con dificultad mientras cruza la calle. El presunto delincuente avanza algunos metros de manera tambaleante hasta que finalmente se desploma sobre la vereda, frente a la entrada de una vivienda.

El presunto delincuente cae herido sobre la vereda

Una nueva grabación, correspondiente a las 5.10, muestra a una persona que se acerca caminando por la calle mientras el Toyota Etios permanece estacionado, todavía en marcha y con la puerta del conductor abierta. La escena permite observar el movimiento posterior al enfrentamiento, mientras el otro delincuente herido permanece en el lugar.

Los momentos posteriores al tiroteo

El sospechoso fue auxiliado por sus familiares

La última grabación, registrada a las 5.32, muestra al delincuente herido todavía tendido en la vereda junto a otra persona que sostiene un paraguas. Poco después llegan dos mujeres a bordo de un auto. Ambas descienden rápidamente y corren hacia donde se encuentra el sospechoso. En medio de la escena, se escucha a una de ellas pedir “por favor” mientras se acerca al vehículo que las había llevado.

Las mujeres asisten al herido y finalmente lo suben al vehículo para trasladarlo al hospital. De acuerdo con la información disponible, sus propios familiares lo llevaron al Hospital Simplemente Evita, donde quedó internado en grave estado.

El delincuente herido fue llevado al Hospital Simplemente Evita

Como consecuencia del ataque, el custodio recibió una herida de bala en el brazo izquierdo. Fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica y, según la información disponible, se encontraba fuera de peligro.

En cuanto a los dos sospechosos, uno de ellos recibió un balazo en la espalda, mientras que el otro terminó con cinco impactos de bala.

La investigación del caso quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, titular de la UFI Descentralizada N°2, quien trabaja junto con efectivos de la Comisaría 2° Sur de González Catán.