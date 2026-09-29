Alejandra Monteoliva activó las 8 recomendaciones para afrontar El Niño
Frente a la inminente llegada de la primavera, el fenómeno de El Niño traerá fuertes tormentas. Conocé las medidas para mantener a tu familia a salvo.
El Ministerio de Seguridad Nacional a cargo de Alejandra Monteoliva difundió una serie de medidas preventivas para hacer frente al fenómeno de El Niño durante esta primavera. Las autoridades nacionales advirtieron que esta temporada podría registrar un aumento considerable de lluvias y fuertes tormentas eléctricas en distintas regiones de todo el país.
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Cuáles son las 8 recomendaciones para protegerse de El Niño
Tomar algunas precauciones básicas en el hogar puede resultar vital para estar preparado ante la contingencia climática. Además de seguir las indicaciones de las autoridades locales, se recomienda tener siempre a mano y agendados los números de emergencia de Protección Civil, Bomberos y Policía.
Qué hacer antes de una tormenta:
- Limpiar desagües y sumideros para evitar acumulaciones.
- Revisar el estado de los techos y las canaletas.
- Retirar o asegurar fuertemente los objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Consultar de forma constante el pronóstico y las alertas vigentes en tu zona.
Qué hacer si ya rige una alerta por tormenta:
- Evitar salir a la calle si no es estrictamente necesario.
- Si te encontrás al aire libre, buscar refugio de inmediato en un lugar seguro.
- No circular bajo ningún concepto por calles o avenidas anegadas.
- Si ingresa agua a tu domicilio, cortar de inmediato el suministro eléctrico.
Para mantenerse actualizado sobre el nivel de las alertas meteorológicas, se debe verificar la información únicamente a través de los canales institucionales. La campaña cuenta con la articulación de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el Ministerio de Seguridad Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional y el Ministerio de Defensa
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