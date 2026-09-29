Alejandra Monteoliva activó las 8 recomendaciones para afrontar El Niño

Evitar salir a la calle si no es estrictamente necesario.

Si te encontrás al aire libre, buscar refugio de inmediato en un lugar seguro.

No circular bajo ningún concepto por calles o avenidas anegadas.

Si ingresa agua a tu domicilio, cortar de inmediato el suministro eléctrico.

Para mantenerse actualizado sobre el nivel de las alertas meteorológicas, se debe verificar la información únicamente a través de los canales institucionales. La campaña cuenta con la articulación de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el Ministerio de Seguridad Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional y el Ministerio de Defensa