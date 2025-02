Varias partes del mundo se unieron a la Marcha Antifascista LGBT en apoyo a la Argentina

Además de las grandes manifestaciones previstas en diversas ciudades argentinas, se organizaron concentraciones en varias capitales europeas como Berlín, Roma, París, Barcelona, Madrid, Londres, Lisboa y Ámsterdam. También se sumaron movilizaciones en Santiago de Chile, Río de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Montevideo, Nueva York y Ciudad de México, entre otras.

LGBT.jpg

Berlín

En la Puerta de Brandeburgo, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, cientos de personas se reunieron para protestar contra "el fascismo del actual gobierno argentino". Los participantes se hicieron sentir con banderas, cánticos y redoblantes.

Alemania La #MarchaDelOrgullo Antifascista y Antirracista LGBTQ+ empezó en Berlín

Periodistas Argentinas





Roma

En Italia, frente al Coliseo de Roma, decenas de argentinos se unieron a la marcha en apoyo a la protesta antifascista y antirracista. En la movilización participaron miembros del grupo Argentinos en Italia por la Memoria, Verdad y Justicia, como parte de las acciones internacionales convocadas por Argentina No Se Vende.

Roma Marcha.jpg

Barcelona

En Barcelona, varias personas concentraron frente al Edificio Generali, en el Paseo de Gracia. Al alzar sus voces destacaron consignas como “¡Al clóset nunca más!” y “¡Fuera Milei!”, uniéndose a la movilización en apoyo a la marcha en Argentina.

Barcelona Marcha.jpg

París

En París, convocados por la asociación "Argentina en lucha", centenares de personas se reunieron frente al Centro Pompidou para protestar contra las políticas de Javier Milei. Los manifestantes corearon consignas como “Ni un paso atrás con los derechos conquistados” y entonaron “Como la cigarra” de María Elena Walsh. La protesta contó con el respaldo de varios colectivos feministas y LGTBI+ de Francia.

Paris Marcha.jpg

Londres

En Londres, varios argentinos se unieron a la protesta en el centro de la ciudad, rechazando las políticas libertarias de Javier Milei, al igual que sus comentarios sobre la ideología de género y las parejas homosexuales.

Londres Marcha.jpg

Lisboa

En Lisboa, Portugal, la concentración por parte de argentinos y portugueses tuvo lugar frente a la Embajada de Argentina, en el Jardim do Arco do Cego. Los manifestantes utilizaron cánticos como “Milei, basura, vos sos la dictadura” y “al fascismo no se le discute, se lo enfrenta”, mostrando su rechazo al gobierno argentino.

Embajada argentina en lisboa

Viena

En Viena, la capital austríaca, la convocatoria comenzó a las 14 horas con un cartelazo en apoyo a la Marcha Federal del Orgullo antifascista y antirracista. Los manifestantes ondearon banderas LGBTIQ y reivindicaron la consigna Ni Una Menos.

Viena Marcha.jpg

Brasil, Chile, Uruguay, México y Estados Unidos

En Brasil, se registraron manifestaciones en las ciudades de Río de Janeiro, São Paulo y Florianópolis, en apoyo a la marcha. En Santiago de Chile, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) se concentró frente a la Embajada de Argentina para expresar su "preocupación" por la situación de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en el país.

Marcha en el mundo.jpg

También hubo movilizaciones en Montevideo (Uruguay), Ciudad de México y Nueva York (Estados Unidos), en rechazo a las políticas ultraderechistas y antifascistas implementadas por el gobierno de Javier Milei.

Marcha en el mundo 2.jpg