Vecino de La Plata amenazó de muerte a una joven porque le deja comida a los gatos de la calle: "Balas..."
El frentista aseguró que ya identificó a la mujer y piensa atacarla apenas la vea alimentando a los animales: "Le voy a dejar un par de balas en la frente".
Un vecino de La Plata se convirtió en viral este martes por el cartel desprolijo, mal redactado y extremadamente violento que le dedicó a "le chica" que deposita alimento para los gatos que viven en la calle.
"A la que le chica (ya identificada por las cámaras) que le deja comida a los gatos, yo le voy a dejar un par de balas en la frente", subrayó la persona que intentó redactar de un tirón la nota que apareció adherida a la reja de una casa en la calle 64 entre 8 y 9, en el centro de La Plata.
"Vecino de 64 entre 8 y 9 promete bala contra una frentista por dejarle comida a los gatos", informó el periodista Fernando Tocho en X al compartir las fotos donde queda en claro lo enérgico del mensaje, que constituye una amenaza de muerte aún si el autor no piensa cumplir con su palabra.
Hasta la fecha no surgieron más datos del episodio, pero la "chica" misteriosa con profundo amor por los animales recibió apoyo en redes sociales después de que se viralizaran las fotos.
Cajeras de un supermercado de La Plata habrían robado unos $ 7 millones
La dueña de un supermercado de La Plata presentó una denuncia penal contra dos de sus cajeras tras descubrir que las empleadas le daban a los clientes su alias personal y no el del comercio y así se quedaban con los cobros. Se estima que habrían robado $7 millones.
Según la denuncia presentada ante una fiscalía de La Plata, las cajeras habían montado una maniobra de estafa por la cual desviaban los cobros de los clientes a sus cuentas bancarias personales.
Toda la situación se daba, según la presentación judicial, en el autoservicio California, ubicado sobre calle 72 y 11.
La propietaria indicó que comenzó a notar irregularidades cuando los números de la caja no coincidían con los de la facturación. A su vez, los ingresos no aparecían reflejados en la cuenta bancaria oficial del comercio.
