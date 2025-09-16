Vecino de La Plata amenazó de muerte a una joven porque le deja comida a los gatos de la calle: "Balas..."

Cajeras de un supermercado de La Plata habrían robado unos $ 7 millones

La dueña de un supermercado de La Plata presentó una denuncia penal contra dos de sus cajeras tras descubrir que las empleadas le daban a los clientes su alias personal y no el del comercio y así se quedaban con los cobros. Se estima que habrían robado $7 millones.

Según la denuncia presentada ante una fiscalía de La Plata, las cajeras habían montado una maniobra de estafa por la cual desviaban los cobros de los clientes a sus cuentas bancarias personales.

Toda la situación se daba, según la presentación judicial, en el autoservicio California, ubicado sobre calle 72 y 11.

La propietaria indicó que comenzó a notar irregularidades cuando los números de la caja no coincidían con los de la facturación. A su vez, los ingresos no aparecían reflejados en la cuenta bancaria oficial del comercio.