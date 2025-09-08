Vecinos de Ituzaingó denunciaron que un hombre del barrio los ataca, vandaliza sus casas y bloquea la calle

Todos los reportes y denuncias de los vecinos cayeron en oídos sordos hasta la fecha.

"Desde fiscalía nos explican que ellos actúan ante una situación donde hay un delito que tenga que ver con la cuestión penal; Policía nos dice que ellos sólo pueden hacer prevención; y en el caso de Salud, ellos tienen que encontrar la situación en que la persona esté con un problema para poder intervenir. No hay otra manera", sentenció, presumiblemente de parte de la Dirección de Salud Mental de la Municipalidad de Ituzaingó.

Sólo la denuncia contra el salón de fiestas prosperó, pero la justicia se mueve lento por ahora.

La casa donde vive el vecino violento

Alejandro "es un vecino de toda la vida", explicó Viviana, en referencia a la casa blanca de dos pisos rodeada por un muro que gobierna la esquina en el barrio San Antonio de Ituzaingó.

"Era una familia integrada por cuatro personas: madre, padre y dos hijos. En este momento son los dos hijos -este hombre y su hermana- y la mamá, que entiendo que tiene problemas de salud y no tiene posibilidad de movilizarse", describió la mujer, quien se refirió al rol actual de la hermana de Alejandro.

"Ella dice que está desbordada, que no puede controlarlo y que nosotros deberíamos ayudar, pero está totalmente fuera de nuestro alcance", convino.

Además, Viviana dejó entrever el doble discurso de su vecina porque "cuando viene la gente de Salud -que ahora están a la espera de un oficio para poder intervenir-, este hombre no está o su hermana dice que se escapó, o está adentro y ellos no tienen permiso para ingresar".

ituzaingo vecinos

"Tenemos a una persona que debería estar al cuidado de este hombre, que tiene evidentemente problemas, pero a esa misma persona nosotros tenemos videos donde la vemos ayudándolo a transportar basura que luego termina bloqueando la calle a la madrugada", denunció públicamente.

"Es una persona que lo está incitando a que tenga actitudes violentas para con los vecinos y sale a filmar con el celular para ver si algún vecino tiene alguna actitudo que lo comprometa golpeándolo porque es una persona que tiene problemas. Entonces, estamos doblemente complicados porque ya no sabemos a quién recurrir", admitió la vecina.

De acuerdo con el relato de la hermana, que salió de su casa en ese mismo momento para grabar el móvil del canal de noticias, el hombre "no recibe la medicación" que necesita y ella no puede lidiar con la situación sola.