El feriado inesperado para el viernes 12 de septiembre: ¿a quiénes alcanza?

Los motivos del feriado del viernes 12 de septiembre

El viernes 12 de septiembre se declaró feriado en conmemoración del aniversario fundacional de la localidad de Baigorrita, en el partido bonaerense de General Viamonte. La medida fue establecida mediante la resolución 157/2025, publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, que incluye las fechas no laborables de septiembre en distintos puntos de la provincia. El asueto alcanza a todos los trabajadores del ámbito público de la localidad, así como a los empleados de sucursales del Banco Provincia.