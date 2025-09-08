El feriado inesperado para el viernes 12 de septiembre: ¿a quiénes alcanza?
Confirmaron un nuevo feriado no laborable que permitirá a miles de personas disfrutar del único finde XL del mes.
A pocos días de la llegada de la primavera, se confirmó un nuevo feriado el viernes 12 de septiembre, lo que permitirá a miles de personas disfrutar de un fin de semana extra largo de cuatro días. Miles de argentinos buscan aprovechar este finde XL para descansar o hacer una escapada turística dentro del país.
En este contexto, del jueves 11 al domingo 14 habrá asueto para determinados grupos de trabajadores. Si querés, puedo armar ahora una bajada SEO corta de 140–160 caracteres lista para publicar junto a esta nota.
Los motivos del feriado del viernes 12 de septiembre
El viernes 12 de septiembre se declaró feriado en conmemoración del aniversario fundacional de la localidad de Baigorrita, en el partido bonaerense de General Viamonte. La medida fue establecida mediante la resolución 157/2025, publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, que incluye las fechas no laborables de septiembre en distintos puntos de la provincia. El asueto alcanza a todos los trabajadores del ámbito público de la localidad, así como a los empleados de sucursales del Banco Provincia.
Este feriado se suma al del jueves 11 de septiembre, lo que genera un fin de semana extra largo de cuatro días consecutivos. El 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro, en honor a Domingo Faustino Sarmiento, y corresponde a docentes y alumnos de escuelas primarias, quienes también podrán disfrutar de un día adicional de descanso.
Es importante señalar que en septiembre no habrá otros findes XL; los próximos serán en noviembre 2025: el viernes 21 de noviembre, como día no laborable con fines turísticos, y el lunes 24 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable).
Calendario de feriados 2025
Feriados inamovibles restantes:
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María
- 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables:
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín
- 12 de octubre: Día de la Diversidad Cultural (se traslada al viernes 10)
- 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Días no laborables con fines turísticos:
- 15 de agosto: puente turístico
- 21 de noviembre: puente turístico
