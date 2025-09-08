El Gobierno oficializó el monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor en septiembre

En septiembre de 2025, la ANSES actualizó los haberes de jubilaciones, pensiones y asignaciones, incluyendo el valor de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a garantizar un ingreso básico a quienes no pudieron jubilarse. El ajuste es del 1,90% sobre los haberes según el IPC de julio, y se suma un bono extraordinario que aumenta el monto final que reciben los beneficiarios.