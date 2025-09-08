El Gobierno oficializó el monto de la Pensión Universal para el Adulto Mayor en septiembre
ANSES anunció la actualización de la prestación para adultos mayores y detalló las fechas de cobro correspondientes.
En septiembre de 2025, la ANSES actualizó los haberes de jubilaciones, pensiones y asignaciones, incluyendo el valor de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a garantizar un ingreso básico a quienes no pudieron jubilarse. El ajuste es del 1,90% sobre los haberes según el IPC de julio, y se suma un bono extraordinario que aumenta el monto final que reciben los beneficiarios.
Las personas que podrán acceder a las PUAM en septiembre
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) está destinada a hombres y mujeres de 65 años o más que no tienen los aportes suficientes para una jubilación. Es una prestación no contributiva que asegura un ingreso mensual y es compatible con la cobertura de PAMI.
Representa el 80% del haber mínimo jubilatorio, no requiere historial de aportes, y su monto se ajusta según el IPC de los dos meses anteriores, recibiendo además refuerzos mensuales.
El monto de las PUAM en septiembre
Con el aumento de septiembre, la PUAM alcanza los $326.221,74, combinando un haber base de $256.221,74 y un bono de $70.000, similar al de los jubilados y pensionados de menores ingresos. Así, el ingreso total se acerca al haber mínimo garantizado por ANSES, mientras que las Pensiones No Contributivas llegan a $294.194,02 y las jubilaciones mínimas a $390.277,17.
Calendario de pagos de septiembre
- Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: del lunes 8 al viernes 19 de septiembre (DNI terminados en 0 a 9).
- Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: del lunes 22 al viernes 26 de septiembre (DNI terminados en 0 a 9).
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: del 8 al 19 de septiembre, según terminación de documento.
- Pensiones No Contributivas: del lunes 8 al viernes 12 de septiembre.
- Asignación por Embarazo: del 10 al 23 de septiembre.
- Prenatal y Maternidad: del 10 al 16 de septiembre.
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento): entre el 9 de septiembre y el 10 de octubre.
- Prestación por Desempleo: del 19 al 25 de septiembre, según terminación de DNI.
