Durante el operativo se secuestraron seis teléfonos celulares, $11.700, US$100, un perfume que habría pertenecido a la víctima, prendas de vestir, cuatro frascos goteros de vidrio y documentación de otra persona.

Detuvieron a Eluney, la joven que era buscada por un robo bajo la modalidad de "viuda negra"

El robo por el que era buscada

El caso se inició el 24 de julio en Pilar, cuando un hombre de 31 años denunció que había perdido el conocimiento después de compartir bebidas con una mujer que había contactado a través de Instagram.

Al despertarse, descubrió que le faltaban dinero en efectivo y moneda extranjera, además de una PlayStation 4, una notebook HP, un teléfono Samsung S25 y las llaves de su vivienda.

Ahora, con la detención de Eluney, la investigación entra en una nueva etapa. La Justicia deberá determinar su grado de participación en el hecho mientras continúa la búsqueda de los dos hombres que permanecen prófugos.