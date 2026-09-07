Detuvieron a Eluney, la joven que era buscada por un robo bajo la modalidad de "viuda negra"
La joven de 21 años fue localizada en José C. Paz tras varios días de investigación. También fueron identificados otros sospechosos.
Eluney fue detenida después de varios días de búsqueda por su presunta participación en un robo cometido bajo la modalidad conocida como “viuda negra”. La joven de 21 años, cuyo nombre real es Lourdes Milagros Rodríguez, fue localizada durante un operativo realizado en José C. Paz, luego de que los investigadores lograran establecer un domicilio vinculado a la causa.
El arresto se concretó en el barrio María Teresa de Calcuta, donde efectivos de la SubDDI de Pilar realizaron un allanamiento. Durante el procedimiento encontraron distintos elementos que quedaron incorporados a la investigación, entre ellos teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros objetos que podrían estar relacionados con el expediente.
La captura se produjo luego de una pesquisa que permitió reconstruir los movimientos posteriores al hecho y avanzar en la identificación de quienes habrían participado. Además de Eluney, los investigadores detectaron a otros sospechosos y hay dos hombres que continúan prófugos.
Cómo lograron encontrarla
La investigación comenzó a avanzar a partir del análisis de las cámaras de seguridad. Las imágenes permitieron seguir los movimientos realizados después del robo, identificar el vehículo que habría sido utilizado para escapar y establecer conexiones con distintos domicilios.
Con esa información, los investigadores pudieron ubicar a Eluney y solicitar los procedimientos correspondientes. La UFI N° 2 de Pilar, con intervención del Juzgado de Garantías N° 7, autorizó los allanamientos que finalmente permitieron concretar su detención.
Durante el operativo se secuestraron seis teléfonos celulares, $11.700, US$100, un perfume que habría pertenecido a la víctima, prendas de vestir, cuatro frascos goteros de vidrio y documentación de otra persona.
El robo por el que era buscada
El caso se inició el 24 de julio en Pilar, cuando un hombre de 31 años denunció que había perdido el conocimiento después de compartir bebidas con una mujer que había contactado a través de Instagram.
Al despertarse, descubrió que le faltaban dinero en efectivo y moneda extranjera, además de una PlayStation 4, una notebook HP, un teléfono Samsung S25 y las llaves de su vivienda.
Ahora, con la detención de Eluney, la investigación entra en una nueva etapa. La Justicia deberá determinar su grado de participación en el hecho mientras continúa la búsqueda de los dos hombres que permanecen prófugos.
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