Rompió el silencio la joven abusada por los jugadores de Vélez: los detalles y quiénes la violaron

En este sentido, la chica contó: "Abusaron sexualmente de mí, tres con participación con penetración y Sosa, quien no me abusa sexualmente, pero no me protegió ni me cuidó".

Seguidamente, relató: "Esa noche había jugado Atlético Tucumán contra Vélez, estaba yo en la parte de zona mixta, los jugadores salieron por el lobby y ahí me ven y empiezan a sonreírme. Ahí me ve Sebastián Sosa, agarra su celular y me empieza como a señalar. Agarro yo mi celular y tenía un mensaje de Sosa que decía 'sí, te encontré'".

Tras ser invitada a la habitación de hotel y aceptar, la joven detalló: "Me generó confianza Sebastián Sosa, no es un pibe de reserva que no lo conoce nadie". Luego, indicó: "He viajado a cubrir partidos con varones y nunca sentí miedo, estoy acostumbrada a convivir con ellos por la profesión que elegí".

"Armaron un fernet en el termo blanco que era de Osorio, del cual solamente habíamos tomado Sosa y yo. Cuando empiezo a tomar de ese fernet, me empecé a sentir mal. La cabeza me hacía chispazos de alerta pero el cuerpo no me respondía, estaba mareada, y Sosa directamente se duerme. Y qué casualidad que somos los únicos dos que tomamos de ese termo", continuó su relato.

Respecto de la violación sufrida, manifestó: "Mientras estaba siendo abusada por Florentín y Cufré, giré la cabeza para la cama en la que estaba Sosa con Osorio para pedirles ayuda y Sosa dormía, y Osorio era como un espectador".

"Cuando estaba acostada y descompuesta, del lado derecho se acuesta Osorio, del lado izquierdo se acuesta Cufre y como del lado de los pies se acuesta Florentín, y de la nada aparece entre mis piernas practicándome sexo oral. Después, ya mi próximo recuerdo es que me da vuelta, me gira, y me penetra muy fuerte. Y Cufré se para y me empieza a penetrar por la boca también. No tengo noción del tiempo, pero cuando me paró me cae sangre entre las piernas", detalló.

Finalmente, pidió "que todos los jugadores vayan presos" y que exista una "condena social enorme para ellos".

EL RELATO COMPLETO DE LA JOVEN ABUSADA POR LOS JUGADORES DE VÉLEZ

victima jugadores de velez.mp4