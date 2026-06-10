Vendía uniformes militares por Marketplace, lo allanaron y tenía un arsenal nazi

Qué encontraron en la vivienda

Durante la requisa, los investigadores se encontraron con armas de distinto tipo, entre ellas revólveres y pistolas, además de piezas de armamento y municiones.

nazi gerli Además de los elementos con simbología nazi, tenía armas de todo tipo

Lo más horrífico fue el hallazgo de chaquetas militares que presentaban insignias esvásticas, un casco militar, medallas, gorras, cinturones, dagas, retazos de tela con simbología nazi y diversos apliques relacionados con esa temática. A su vez, entre los objetos incautados figuraban además un libro sobre Adolf Hitler.

nazi gerli Varios de los elementos nazis incautados en una casa de Gerli

No obstante, uno de los hallazgos que generó mayor sorpresa entre los efectivos fue la presencia de baldosas con insignias esvásticas colocadas en el pasillo de ingreso de la vivienda.

De acuerdo con el parte policial, este detalle fue expresamente consignado por los investigadores debido a la evidente exhibición de simbología asociada al régimen nazi dentro de la propiedad allanada.

Entre los elementos secuestrados, la policía incautó un disco sólido utilizado para almacenamiento de datos y dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información relevante para la investigación.

El imputado fue identificado como Diego Fernando Martínez, quien quedó vinculado a la causa judicial que busca establecer el alcance de las actividades que desarrollaba mediante las publicaciones realizadas en redes sociales.