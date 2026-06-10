Vendía uniformes militares por Marketplace, lo allanaron y tenía un arsenal nazi
En el lugar se encontraron chaquetas, medallas, banderas y hasta baldosas con insignias esvásticas, además un libro sobre Adolf Hitler.
Una investigación por la venta de uniformes y accesorios militares a través de Marketplace culminó con la imputación de hombre en la localidad bonaerense de Gerli, luego de que se descubriera que almacenaba en su domicilio una gran cantidad de elementos vinculados al régimen nazi y que el ingreso a su vivienda estaba decorado con baldosas que exhibían insignias esvásticas.
La causa comenzó el pasado 8 de abril, cuando las autoridades tomaron conocimiento de una publicación realizada en Marketplace, la plataforma de compraventa de Facebook, por un usuario identificado como "Fernando Martinsohn". Según la investigación, el perfil utilizaba como imagen una estrella militar de Estados Unidos y ofrecía a la venta distintos uniformes y artículos vinculados al ámbito militar. La ubicación informada en los avisos correspondía a la localidad bonaerense de Sarandí, partido de Avellaneda.
A partir de esa información, efectivos de la Dirección de Contraterrorismo, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, iniciaron una serie de tareas de inteligencia y relevamientos para identificar al responsable de las publicaciones. Como resultado de las averiguaciones, lograron establecer que el sospechoso residía realmente en la localidad de Gerli.
Con las pruebas reunidas durante la investigación, el Juzgado Federal de Primera Instancia interviniente autorizó un allanamiento sobre la propiedad vinculada al sospechoso. El procedimiento policial arrojó resultados positivos y permitió el secuestro de numerosos elementos considerados de interés para la causa judicial.
Qué encontraron en la vivienda
Durante la requisa, los investigadores se encontraron con armas de distinto tipo, entre ellas revólveres y pistolas, además de piezas de armamento y municiones.
Lo más horrífico fue el hallazgo de chaquetas militares que presentaban insignias esvásticas, un casco militar, medallas, gorras, cinturones, dagas, retazos de tela con simbología nazi y diversos apliques relacionados con esa temática. A su vez, entre los objetos incautados figuraban además un libro sobre Adolf Hitler.
No obstante, uno de los hallazgos que generó mayor sorpresa entre los efectivos fue la presencia de baldosas con insignias esvásticas colocadas en el pasillo de ingreso de la vivienda.
De acuerdo con el parte policial, este detalle fue expresamente consignado por los investigadores debido a la evidente exhibición de simbología asociada al régimen nazi dentro de la propiedad allanada.
Entre los elementos secuestrados, la policía incautó un disco sólido utilizado para almacenamiento de datos y dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información relevante para la investigación.
El imputado fue identificado como Diego Fernando Martínez, quien quedó vinculado a la causa judicial que busca establecer el alcance de las actividades que desarrollaba mediante las publicaciones realizadas en redes sociales.
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