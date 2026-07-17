Veteranos de Malvinas apoyaron la bandera de la Selección: "La Patria no se silencia durante 90 minutos"

"La humilde bandera que logró desplegarse, ocultada para vencer la censura, evocó a aquellas enseñas patrias que nuestros soldados rescataron en 1982, escondiéndolas entre sus ropas para impedir que fueran exhibidas como trofeos del invasor. A veces, un sencillo paño tiene más fuerza que los discursos del poder", lanzaron en referencia al "trapo" que reivindicó a los ojos del mundo el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas.

"Este episodio nos deja una enseñanza inmensa: jamás debemos subestimar el poder de la determinación cuando una causa es justa. La historia argentina demuestra que las grandes conquistas nunca fueron obra de quienes se resignaron, sino de aquellos que, aun en la adversidad, decidieron sostener sus convicciones", señalaron.

Citando como ejemplos el Cruce de los Andes y la Vuelta de Obligado, la organización valoró que "también la Gesta de Malvinas nos legó esa verdad", porque "nuestros soldados combatieron en condiciones profundamente desiguales, pero escribieron una página de heroismo que ningún poder podrá borrar de la memoria del pueblo argentino".

Fortaleza moral

Desde la organización de veteranos de Malvinas reconocieron que "la Argentina necesita hoy esa misma fortaleza moral: mujeres y hombres capaces de sostener, sin claudicaciones, la integridad de la Nación, la defensa de nuestra soberanía y la convicción de que ninguna presión, por poderosa que parezca, logrará doblegar el espíritu de un pueblo decidido a preservar su identidad y su destino".

"Saludamos el coraje de quienes hicieron visible, con dignidad y respeto, el mensaje eterno: 'Las Malvinas son Argentinas'. El deporte volvió a demostrar que puede convertirse en una poderosa tribuna de justicia, memoria y diplomacia de los pueblos", expresaron antes de dirigirse al público joven que pueda estar leyendo estas líneas:

"A nuestros jóvenes les decimos: no bajen los brazos. Reciban este testimonio como quien recibe la posta en una carrera. Nosotros seguiremos caminando a su lado, con la serenidad que otorga el deber cumplido y la esperanza intacta. Porque mientras un argentino levante nuestra bandera con honor, la causa de Malvinas seguirá viva. Dios Bendiga a Nuestra Amada Argentina. ¡Viva la Patria!".