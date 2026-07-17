El Gobierno de los Estados Unidos respaldó el derecho a la libre expresión de la Selección Argentina

La imagen dio la vuelta al mundo y no faltaron los fanáticos que pidieron las cabezas no sólo de Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez, que sostuvieron la bandera en la cancha, sino también de toda la Selección argentina.

Qué podría suceder con la Selección Argentina tras la bandera de Malvinas

Por su parte, la FIFA podría aplicar una sanción monetaria a la AFA porque su Código Disciplinario prohíbe terminantemente la exhibición de mensajes políticos, ideológicos o religiosos durante sus competencias oficiales.

El jueves de esta semana el presidente Javier Milei mencionó en una entrevista radial la posibilidad de que el país deba pagar una multa de 30.000 dólares por la transgresión, pero eso puede no resultar suficiente castigo para Londres.

Por caso, el secretario de Negocios del Reino Unido, Peter Kyle, calificó la actitud de los futbolistas como “totalmente inapropiado” y sostuvo: “Espero que la FIFA lleve a cabo su investigación a fondo”.