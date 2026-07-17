El Gobierno de los Estados Unidos respaldó el derecho a la libre expresión de la Selección Argentina
El representante estadounidense en la organización del Mundial 2026 señaló que los jugadores de la Scaloneta están protegidos por la Primera Enmienda.
Puede que el Gobierno del Reino Unido esté determinado a litigar por la bandera sobre las islas Malvinas que la Selección argentina desplegó al final del partido contra Inglaterra el miércoles pasado en Atlanta, pero el representante de los Estados Unidos en la organización del Mundial 2026 respaldó el derecho a la libre expresión de los jugadores.
"Creemos en los derechos de la Primera Enmienda de la Constitución aquí en los Estados Unidos", sentenció Andrew Giuliani, encargado de la organización del Mundial en los Estados Unidos, en una conferencia de prensa que ofreció este viernes en Nueva York.
Las palabras de Giuliani no fueron sólo una declaración de principios sino la postura oficial de uno de los países anfitriones dado que es el representante de la Administración de Donald Trump en el torneo de la FIFA.
Al citar la Primera Enmienda Giuliani dio por contestada la pregunta que le hicieron sobre si la Selección merece una sanción por la bandera que reivindica la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, más que nada porque el derecho a la libre expresión es uno de los derechos irrevocables de la Constitución de los Estados Unidos.
"En términos de la capacidad y la oportunidad de poder hacer esas declaraciones, los argentinos tienen la libertad de hacerlo en los Estados Unidos", señaló.
La imagen dio la vuelta al mundo y no faltaron los fanáticos que pidieron las cabezas no sólo de Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez, que sostuvieron la bandera en la cancha, sino también de toda la Selección argentina.
Qué podría suceder con la Selección Argentina tras la bandera de Malvinas
Por su parte, la FIFA podría aplicar una sanción monetaria a la AFA porque su Código Disciplinario prohíbe terminantemente la exhibición de mensajes políticos, ideológicos o religiosos durante sus competencias oficiales.
El jueves de esta semana el presidente Javier Milei mencionó en una entrevista radial la posibilidad de que el país deba pagar una multa de 30.000 dólares por la transgresión, pero eso puede no resultar suficiente castigo para Londres.
Por caso, el secretario de Negocios del Reino Unido, Peter Kyle, calificó la actitud de los futbolistas como “totalmente inapropiado” y sostuvo: “Espero que la FIFA lleve a cabo su investigación a fondo”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario