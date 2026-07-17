La indignante frase de Tomás Roncero antes de la final del mundo: "Me río de las Malvinas"
El despreciable periodista español anti-Messi protagonizó un encendido discurso televisivo en la previa de la definición entre Argentina y España.
La previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España comenzó a calentarse mucho antes del pitazo inicial. A la enorme expectativa deportiva que rodea el encuentro se sumó una nueva polémica surgida en la televisión española, donde el periodista Tomás Roncero realizó un discurso cargado de provocaciones hacia la Selección Argentina y terminó pronunciando una frase sobre las Islas Malvinas que generó una inmediata ola de repudios.
El episodio ocurrió durante una emisión del programa El Chiringuito, uno de los ciclos deportivos más populares de España. En medio del análisis de la final que disputarán el conjunto dirigido por Lionel Scaloni y el seleccionado español, el conductor Josep Pedrerol intentó bajar el tono de la discusión destacando los históricos lazos culturales entre ambos países.
"Hablamos el mismo idioma, la cultura, hemos leído a Borges, hemos escuchado a Gardel, somos argentinos también", expresó Pedrerol durante el debate. Sin embargo, esas palabras provocaron una inmediata reacción de Roncero, conocido por sus posiciones muy marcadas en favor del Real Madrid y por sus reiteradas críticas hacia Lionel Messi durante gran parte de la carrera del capitán argentino.
El tremendo exabrupto de un periodista español anti-Messi antes de la final del Mundial 2026
"¡Venga hombre! Josep, yo como ganemos el domingo, me vale por tres Mundiales. Les tengo unas ganas...", respondió el periodista, elevando rápidamente el tono de la conversación y dejando en claro el clima con el que esperaba el partido decisivo. A medida que avanzaba su intervención, continuó con un encendido discurso en el que aseguró que una eventual victoria de España tendría para él un valor superior al de cualquier otra conquista mundialista.
Incluso afirmó que, de conseguir el título frente a Argentina, no tendría necesidad de asistir al Mundial de 2030. "Si gano el domingo, ni me presento al del 2030 de España. Ni me presento porque estaré todos los días sacándole el vídeo a Messi, a los mesiánicos y al Lobo (Carrasco)", sostuvo.
Más adelante también describió cómo vivió la clasificación de España a la final y aseguró haberse emocionado al ver las celebraciones de los hinchas de su país. "Me cago en la mar. Como ganemos el domingo, va a ser todo un solo español que va a llenar todas las plazas, que me tiré ayer toda la noche, hasta las cuatro de la mañana, llorando, viendo los vídeos de mis compatriotas, llorando de emoción con su España y con la bandera de España", manifestó.
No obstante, el momento que más repercusión generó llegó cuando comenzó a referirse directamente a la Selección argentina y a la importancia que, según él, los futbolistas le dieron al triunfo sobre Inglaterra en las semifinales. "Argentina va de agrandados. Que ya han dicho que ya han ganado su Mundial por ganarle a Inglaterra. Los quiero ver el domingo. Y como le ganemos, me vale por tres mundiales. Serán cuatro estrellas aquí", afirmó.
Segundos después pronunció la frase que rápidamente se viralizó y despertó una catarata de críticas en las redes sociales. "Me río yo de las Malvinas. Se van a enterar como gane España. ¿Que no tiene corazón ni huevos España? No nos conocen y nos van a conocer el domingo", expresó.
Lejos de moderar sus palabras, Roncero concluyó su intervención con una nueva arenga dirigida a la selección española. "Como nos menosprecien, se van a enterar. ¡España! Con mayúsculas, le va a poner en su sitio. ¿Qué cojones ahora? Me va a decir a mí Argentina. Que aprendan lo que es España. Están aquí y no nos conocen todavía. ¡Viva España, cojones!", exclamó.
Tras sus declaraciones, el estudio estalló en aplausos y abrazos entre varios de los integrantes del programa, mientras el recorte comenzó a difundirse masivamente en distintas plataformas digitales. La repercusión fue inmediata. Miles de usuarios argentinos cuestionaron el contenido del mensaje y especialmente la referencia a las Islas Malvinas, un tema de enorme sensibilidad para el país.
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