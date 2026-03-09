Video: amenazó a la policía con una viga y lo inmovilizaron con una pistola Taser

Finalmente, los efectivos policiales lograron inmovilizar al agresor y colocarle las esposas de seguridad.

Las pistolas Taser comenzaron a ser utilizadas por la policía en Rosario a finales de septiembre de 2025 solo en casos que requieran el uso gradual de la fuerza. “Su utilización permitió evitar un riesgo mayor para la víctima y para terceros”, destararon desde el Gobierno de Santa Fe.

Tras reducir al sospechoso, personal policial procedió al secuestro de un cuchillo tipo carnicero y una viga de hormigón de 80 centímetros de largo. En tanto, Brian M. fue trasladado en calidad de aprehendido a la seccional 21ª de la Unidad Regional II.