Tercera Guerra Mundial: por qué Argentina está entre los 10 países más seguros ante un conflicto global

En Tuvalu se espera que la situación requiera la intervención de la comunidad internacional porque el país tiene un territorio que no se despega de los 5 metros sobre el nivel del mar.

Distinto es el caso de Islandia, aún a pesar de su mar intempestivo, de sus géisers y de lo cerca que está de los Estados Unidos. Pero ahí la cuestión es si esa isla del Atlántico norte soportaría bien la detonación de una bomba nuclear.

Es que el ranking de 2024 contemblaba también la posible caída de 100 bombas atómicas, aún sin saber que en 2026 el mundo sería testigo de una pulseada entre dos países con capacidad nuclear, como son Estados Unidos e Irán.

Un "intercambio nuclear", vale aclarar, bloquearía hasta la luz del sol y contaminaría el aire al punto de que sería difícil la producción agrícola en varios miles de kilómetros a la redonda.