Tercera Guerra Mundial: por qué Argentina está entre los 10 países más seguros ante un conflicto global
Un ranking británico ubicó a la Argentina en el sexto lugar del mundo por su aislamiento, clima y su capacidad agrícola frente a una escalada nuclear.
Los eventos más recientes en el escenario global obligaron a los más precavidos a empezar a pensar en estrategias para eludir los "puntos calientes" de un posible conflicto internacional expansivo. En otras palabras, ante la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial ya hay gente buscando cuáles serían los países más "seguros" para esconderse.
Así se reflotó esta semana un ranking de los países más seguros del mundo ante una escalada de violencia a nivel global, entre los cuales figura la Argentina gracias a su posición geográfica, a su capacidad para producir sus propios alimentos -aunque en la actualidad eso esté en estado potencial- y a su estabilidad climática, que la tiene al margen de los tsunamis, las temporadas de huracanes y otras catástrofes naturales.
El informe fue difundido en 2025 por el sitio británico Daily Mail pero se volvió viral el viernes pasado a través de sitios como Ámbito, donde dieron cuenta de que nuestro país está sexto en el Top 10 de los territorios más seguros del mundo, justo por debajo de Islandia y antes de Chile.
Top 10 de países considerados "seguros" ante la GM3:
- Fiji
- Tuvalu
- Nueva Zelanda
- Indonesia
- Islandia
- Argentina
- Chile
- Suiza
- Bután
- Sudáfrica
Es difícil saber si países insulares como Fiji o Tuvalu tendrían la capacidad de albergar a refugiados ante una guerra mundial dado que el cambio climático provocó la suba del Océano Pacífico, que amenaza con engullir sus territorios.
En Fiji, comunidades costeras como el pueblo de Vunidogoloa ya fueron reubicadas debido al aumento del nivel del mar.
En Tuvalu se espera que la situación requiera la intervención de la comunidad internacional porque el país tiene un territorio que no se despega de los 5 metros sobre el nivel del mar.
Distinto es el caso de Islandia, aún a pesar de su mar intempestivo, de sus géisers y de lo cerca que está de los Estados Unidos. Pero ahí la cuestión es si esa isla del Atlántico norte soportaría bien la detonación de una bomba nuclear.
Es que el ranking de 2024 contemblaba también la posible caída de 100 bombas atómicas, aún sin saber que en 2026 el mundo sería testigo de una pulseada entre dos países con capacidad nuclear, como son Estados Unidos e Irán.
Un "intercambio nuclear", vale aclarar, bloquearía hasta la luz del sol y contaminaría el aire al punto de que sería difícil la producción agrícola en varios miles de kilómetros a la redonda.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario