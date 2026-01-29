Polémico video: ¿Santiago Ascacibar gritó el gol de Estudiantes ante Boca?

Ascacibar, presente en UNO

La transferencia de Santiago Ascacíbar a Boca sacudió por completo el mercado de pases y dejó heridas abiertas en La Plata. Capitán, emblema y uno de los máximos referentes de Estudiantes, el “Ruso” armó las valijas apenas iniciado el torneo y su salida generó un profundo malestar entre los hinchas y parte del mundo albirrojo. El destino, caprichoso, lo puso rápidamente frente a su pasado.

En la noche del cruce entre Estudiantes y Boca, Ascacíbar dijo presente en el estadio UNO, el mismo que fue su casa hasta hace muy poco. Lejos del campo de juego, siguió el partido desde una ubicación interna, distendido, compartiendo mates y empanadas con otros futbolistas que no fueron de la partida, como Miguel Merentiel, Camilo Rey Domenech y Lucas Janson.

El mediocampista de 28 años había sido presentado oficialmente el martes en Boca Predio junto a Ángel Romero, en un acto encabezado por Juan Román Riquelme. Si bien llegó con ritmo y continuidad, desde el cuerpo técnico ya estaba definido que no formaría parte del encuentro, pensando en su adaptación al nuevo esquema y al grupo.