Polémico video: ¿Santiago Ascacibar gritó el gol de Estudiantes ante Boca?
Tras la controversia, el ex "Pincha" siguió la derrota del "Xeneize" desde un palco, y al parecer fue traicionado por su inconsciente.
El triunfo de Estudiantes este miércoles por la noche ante Boca tuvo el condimento especial relacionado con la sorpresiva salida de Santiago Ascacibar, quien estuvo presente en el estadio UNO para ver a su nuevo equipo justo ante sus excompañeros, y protagonizó un particular episodio en el primer gol de la noche.
Fue el "Pincha" el que golpeó de entrada, antes de la media hora de juego, a través de una pelota parada que el defensor central Núñez transformó en el 1-0. El "Ruso" siguió las acciones desde un palco junto a su nuevo compañero Miguel Merentiel.
De acuerdo con las imágenes que compartió ESPN, al momento del tanto del "León", al ahora mediocampista "xeneize" parece escapársele el grito de gol.
Las mismas cámaras de ESPN también tomaron su reacción en el tanto del Changuito Zeballos, donde se lo observó gritarlo, a modo de deshago.
Ascacibar, presente en UNO
La transferencia de Santiago Ascacíbar a Boca sacudió por completo el mercado de pases y dejó heridas abiertas en La Plata. Capitán, emblema y uno de los máximos referentes de Estudiantes, el “Ruso” armó las valijas apenas iniciado el torneo y su salida generó un profundo malestar entre los hinchas y parte del mundo albirrojo. El destino, caprichoso, lo puso rápidamente frente a su pasado.
En la noche del cruce entre Estudiantes y Boca, Ascacíbar dijo presente en el estadio UNO, el mismo que fue su casa hasta hace muy poco. Lejos del campo de juego, siguió el partido desde una ubicación interna, distendido, compartiendo mates y empanadas con otros futbolistas que no fueron de la partida, como Miguel Merentiel, Camilo Rey Domenech y Lucas Janson.
El mediocampista de 28 años había sido presentado oficialmente el martes en Boca Predio junto a Ángel Romero, en un acto encabezado por Juan Román Riquelme. Si bien llegó con ritmo y continuidad, desde el cuerpo técnico ya estaba definido que no formaría parte del encuentro, pensando en su adaptación al nuevo esquema y al grupo.
