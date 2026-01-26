Incendio en La Plata: el fuego avanzó sin control y consumió al menos 10 hectáreas
Las llamas se desataron en un monte cercano al Arroyo El Gato y generaron alarma entre los vecinos por la cercanía con zonas residenciales y cables de alta tensión.
Un incendio de gran magnitud encendió las alarmas durante la mañana del domingo en la zona oeste de La Plata, cuando un foco ígneo se desató en un área de vegetación ubicada en las inmediaciones del Arroyo El Gato, dentro de la localidad de San Carlos. El avance del fuego, impulsado por ráfagas de viento intenso, provocó una situación de extrema preocupación entre los vecinos debido a la cercanía de las llamas con barrios residenciales y con instalaciones eléctricas de alta tensión.
El siniestro se desarrolló en un sector delimitado por las calles 528, 151 y 155, donde el fuego se propagó rápidamente sobre pastizales secos y monte bajo. Desde las primeras horas, el humo comenzó a cubrir gran parte del área, afectando la visibilidad y generando molestias respiratorias en los barrios linderos. Vecinos del lugar relataron momentos de tensión al observar cómo las llamas avanzaban sin control hacia zonas habitadas.
“Hay un incendio en un campo lindero al barrio Procrear”, informaron a 0221.com.ar, dando cuenta del temor que se vivía en la zona por la proximidad de los cables de alta tensión que parten de una usina cercana. Ante la magnitud del incendio, varias dotaciones de bomberos se desplegaron en el lugar para combatir el fuego y evitar que alcanzara viviendas y estructuras sensibles.
El operativo se extendió durante varias horas y requirió maniobras cuidadosas debido a la presencia de líneas de alta tensión, lo que obligó a extremar las medidas de seguridad para el personal que trabajaba en el combate del siniestro. La combinación de vegetación seca y viento dificultó las tareas de contención, aunque con el correr del día la situación comenzó a estabilizarse.
Según informaron fuentes policiales, cerca del mediodía se pudo confirmar que “se quemaron alrededor de 10 hectáreas de campo, pero el incendio está controlado”. Esta evaluación trajo cierto alivio a los vecinos, aunque las autoridades mantuvieron el operativo activo para evitar posibles rebrotes del fuego. Hasta el momento, no se reportaron personas heridas ni evacuaciones, aunque sí importantes daños ambientales en la zona afectada.
Desde los organismos de emergencia se solicitó a la población evitar circular por el área comprometida, mantener puertas y ventanas cerradas para reducir la exposición al humo y seguir atentamente las indicaciones de los equipos que continúan trabajando en el lugar. El impacto del humo fue uno de los principales focos de atención, ya que se desplazó hacia distintos barrios de la zona oeste de la ciudad.
Las causas del incendio aún no fueron determinadas y permanecen bajo investigación. No se descarta que el foco haya sido iniciado de manera intencional, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales al respecto.
