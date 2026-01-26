Incendio en La Plata: el fuego avanzó sin control y consumió al menos 10 hectáreas

Desde los organismos de emergencia se solicitó a la población evitar circular por el área comprometida, mantener puertas y ventanas cerradas para reducir la exposición al humo y seguir atentamente las indicaciones de los equipos que continúan trabajando en el lugar. El impacto del humo fue uno de los principales focos de atención, ya que se desplazó hacia distintos barrios de la zona oeste de la ciudad.

Las causas del incendio aún no fueron determinadas y permanecen bajo investigación. No se descarta que el foco haya sido iniciado de manera intencional, aunque por el momento no hay confirmaciones oficiales al respecto.