VIDEO: Así detuvieron a Victoria Luz Cantero tras el crimen de su novio
Las impactantes imágenes de la detención de Victoria Luz Cantero acusada de asesinar a su pareja de una puñalada. Conmoción por el brutal asesinato en Chaco.
Un video muestra el preciso momento en que la sospechosa Victoria Luz Cantero fue detenida por efectivos policiales. La joven chaqueña enfrenta graves acusaciones por el homicidio de su novio en medio de una discusión. Este lamentable suceso de extrema violencia generó un profundo impacto en toda la comunidad local.
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Las imágenes de la captura de Victoria Luz Cantero
En el material audiovisual que trascendió recientemente, se puede observar cómo personal femenino perteneciente a la Dirección de Investigaciones Complejas (DIC) escolta a la acusada hacia el interior de la dependencia de seguridad. Vestida completamente con ropa oscura, pantalón y campera negra, la mujer ingresa caminando de manera tranquila mientras es sostenida fuertemente del brazo por la oficial a cargo del procedimiento operativo. Las autoridades de la provincia actuaron con extrema rapidez luego de conocerse el trágico desenlace de la disputa.
Los detalles del brutal Asesinato que conmueve a Chaco
La víctima de este horrendo hecho fue identificada oficialmente por la policía como Matías Julián Álvarez Guardia, un joven de tan solo 29 años de edad. Según se pudo reconstruir a partir de fuentes con acceso a la investigación judicial, el muchacho ingresó de absoluta urgencia al Hospital Julio C. Perrando presentando una lesión cortante de suma gravedad en el sector derecho de su pecho. La desesperante situación cobró un mayor nivel de dramatismo al confirmarse que fue auxiliado y trasladado hasta el lugar por su cuñado, casualmente hermano de la agresora.
A pesar de los incansables y denodados esfuerzos de los especialistas dentro de la sala de quirófano, la víctima no logró resistir el daño causado por la estocada. Horas más tarde de su ingreso, los médicos decretaron su fallecimiento producto de un letal shock hipovolémico que desencadenó en un repentino paro respiratorio. Este oscuro panorama clínico terminó por confirmar la ferocidad del ataque que sufrió el joven durante la conflictiva y fatal mañana de domingo.
Por otra parte, el círculo más cercano del joven asesinado decidió hablar ante los medios locales y reveló que los involucrados mantenían una convivencia profundamente inestable y dañina. Conforme a las declaraciones recabadas, no se trató de un hecho aislado, sino que existían antecedentes de extrema tensión. Familiares directos garantizaron que la víctima padecía constantes agresiones físicas y verbales ejercidas de manera deliberada por su novia.
Como fiel reflejo de este verdadero calvario, recordaron que en el pasado la mujer atacó su vehículo y llegó a destrozarle por completo el parabrisas. Asimismo, subrayaron que solía arañarlo y golpearlo sin pudor, incluso frente a la mirada atónita de sus propios amigos. De hecho, sus padres le habían suplicado que se distanciara definitivamente ya que consideraban a la imputada como una persona inmensamente "peligrosa". Actualmente, la acusada aguarda el avance de su situación procesal, la cual se encuentra a cargo de la fiscal Ana González de Pacce.
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