VIDEO: Así detuvieron a Victoria Luz Cantero tras el crimen de su novio

Por otra parte, el círculo más cercano del joven asesinado decidió hablar ante los medios locales y reveló que los involucrados mantenían una convivencia profundamente inestable y dañina. Conforme a las declaraciones recabadas, no se trató de un hecho aislado, sino que existían antecedentes de extrema tensión. Familiares directos garantizaron que la víctima padecía constantes agresiones físicas y verbales ejercidas de manera deliberada por su novia.

Como fiel reflejo de este verdadero calvario, recordaron que en el pasado la mujer atacó su vehículo y llegó a destrozarle por completo el parabrisas. Asimismo, subrayaron que solía arañarlo y golpearlo sin pudor, incluso frente a la mirada atónita de sus propios amigos. De hecho, sus padres le habían suplicado que se distanciara definitivamente ya que consideraban a la imputada como una persona inmensamente "peligrosa". Actualmente, la acusada aguarda el avance de su situación procesal, la cual se encuentra a cargo de la fiscal Ana González de Pacce.