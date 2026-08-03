La vieja confesión de Thiago Almada que se hizo viral tras su posible pase a River: "Elegiría..."
El mediocampista está cada vez más cerca de convertirse en refuerzo del Millonario, pero una declaración que realizó años atrás volvió a generar repercusiones entre los hinchas.
La posible llegada de Thiago Almada a River quedó atravesada en las últimas horas por una declaración del futbolista que tiene varios años de antigüedad. Mientras la dirigencia avanza en las conversaciones con Atlético de Madrid para quedarse con el mediocampista argentino, en las redes sociales volvió a circular una frase que el jugador había pronunciado cuando todavía se encontraba lejos de imaginar que podía vestir la camiseta del club de Núñez.
La consulta había sido concreta y apuntaba a conocer cuál de los dos gigantes del fútbol argentino prefería. En aquel momento, el futbolista había dejado en claro que su prioridad sentimental estaba vinculada con Vélez, club en el que se formó y dio sus primeros pasos como profesional. Sin embargo, también había reconocido una simpatía familiar por Boca y, sobre todo, una admiración por una de las figuras más importantes de la historia del Xeneize.
"Yo dije siempre que mi prioridad siempre va a ser Vélez, pero como tengo familiares hinchas de Boca y mi ídolo es Riquelme, elegiría Boca", había expresado Almada. La declaración, realizada tres años atrás, recuperó protagonismo precisamente cuando River está intentando cerrar su incorporación y despertó diferentes opiniones entre los simpatizantes millonarios.
Pese a la vieja frase de Thiago Almada, todo indica que jugará en River
El recuerdo de aquellas palabras no modificó, al menos por ahora, el curso de las negociaciones. El Millonario continúa trabajando para alcanzar un acuerdo con el Colchonero y presentó una propuesta cercana a los 20 millones de dólares, además de un contrato que se ubicaría en una cifra similar a la que el futbolista percibe actualmente en España.
En paralelo, Flamengo también mostró interés y buscó acelerar las conversaciones para quedarse con el argentino. Sin embargo, la información que trascendió desde el entorno de la negociación indica que Almada tendría como primera opción la posibilidad de incorporarse a River. Esa postura resulta determinante para una operación en la que todavía deben resolverse diferentes cuestiones entre los clubes.
La discusión generada entre los hinchas tiene más que ver con la identidad futbolística que con el contenido real de la operación. En el fútbol argentino existen numerosos antecedentes de jugadores que declararon simpatías por un club y luego terminaron defendiendo la camiseta de su máximo rival. En algunos casos, esas declaraciones fueron olvidadas rápidamente por el rendimiento dentro del campo de juego; en otros, se transformaron en un motivo de debate durante toda la carrera del futbolista.
También ocurrió lo contrario: jugadores identificados con una institución que terminaron convirtiéndose en figuras importantes en otro club. Por eso, una preferencia expresada durante la juventud no necesariamente anticipa el vínculo que un profesional puede construir con una nueva camiseta.
En ese contexto, las características del campeón del mundo aparecen como un argumento central para explicar el interés de la institución de Núñez. Su capacidad para jugar entre líneas, conducir ataques y generar situaciones individuales lo convierten en una de las prioridades del mercado para el conjunto millonario.
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