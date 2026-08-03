La vieja confesión de Thiago Almada que se hizo viral tras su posible pase a River: "Elegiría..."

La discusión generada entre los hinchas tiene más que ver con la identidad futbolística que con el contenido real de la operación. En el fútbol argentino existen numerosos antecedentes de jugadores que declararon simpatías por un club y luego terminaron defendiendo la camiseta de su máximo rival. En algunos casos, esas declaraciones fueron olvidadas rápidamente por el rendimiento dentro del campo de juego; en otros, se transformaron en un motivo de debate durante toda la carrera del futbolista.

También ocurrió lo contrario: jugadores identificados con una institución que terminaron convirtiéndose en figuras importantes en otro club. Por eso, una preferencia expresada durante la juventud no necesariamente anticipa el vínculo que un profesional puede construir con una nueva camiseta.

En ese contexto, las características del campeón del mundo aparecen como un argumento central para explicar el interés de la institución de Núñez. Su capacidad para jugar entre líneas, conducir ataques y generar situaciones individuales lo convierten en una de las prioridades del mercado para el conjunto millonario.