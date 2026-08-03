El enojo del hermano de Mailén Antonich: "Es mentira que la encontró la Policía"
Walter, uno de los hermanos de la víctima, reveló que en dos comisarías se negaron a tomarles la denuncia y que tuvieron que salir a buscarla por su cuenta.
La ciudad de Mar del Plata atraviesa horas de profunda conmoción y angustia por el femicidio de Mailén Antonich, la joven de 24 años que fue hallada asesinada en un balneario del sur de la ciudad a donde había asistido por una supuesta oferta laboral.
En medio del dolor, Walter, uno de sus hermanos expresó su enojo por la falta de accionar de la Policía y denunció que no le quisieron tomar la denuncia de la desaparición.
“Es mentira que el cuerpo lo encontró la Policía. Yo fui a hacer la denuncia, también fue mi hermano a la Comisaría 16°, a la 5° y no nos dieron bola ", expresó con bronca desde la puerta de una casa funeraria situada en la avenida Peralta Ramos 1100, donde este lunes se llevó a cabo el velorio de la joven asesinada.
“Nos dijeron que teníamos que esperar porque había otras cosas más importantes que buscar a una chica recién desaparecida. Fuimos a hacer la denuncia y no te la toman porque dicen que tenés que esperar 24 horas”, explicó en diálogo con C5N.
Al igual que habían indicado otros familiares, Walter remarcó que fueron ellos quienes se dirigieron hacia Punta Cantera por sus propios medios a raíz de una foto que Mailén había subido a sus estados de WhatsApp a las 17 y que, tras recorrer el lugar, lograron dar con Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, los dos sospechosos ahora detenidos.
"La encontramos nosotros, salimos a la calle a buscarla y mi hermano la encontró", remarcó el joven.
Cómo fue el hallazgo del cuerpo: "Había algo raro"
Walter detalló que cuando llegaron al lugar, vieron a los dos serenos “intercambiando palabras” por lo que sospecharon que “había algo raro”.
“Pasamos por adentro del predio y nos fijamos que las cámaras estaban mal: había dos palos de luz que tenían dos cámaras y las dos estaban mirando para el mismo lado. Entonces vimos que algo raro había”, explicó.
Y detalló: “Los apuramos y ahí vimos que se fueron corriendo. Primero no nos dimos cuenta que estaban lastimados porque estaban encapuchados. Pero después mi tío le hizo sacar la capucha y ahí vimos que estaban todos rasguñados. Le pegamos y se fueron corriendo”.
Respecto a la denuncia por la falta accionar policial, remarcó: “La policía llegó porque los llamamos, pero nosotros ya habíamos encontrado a mi hermana. Y no tocamos para que ellos hagan su trabajo, pero la policía no hizo nada. Si no hubiésemos salido a la calle, no sé si la habríamos encontrado”.
Según adelantó Walter, están organizando una marcha para los próximos días para pedir justicia por Mailén: “No vamos a hacer nada por mano propia, vamos a dejar todo en manos de la Justicia. Nadie se comunicó, nadie se acercó, dejan mucho que hablar”.
El femicidio de Mailén en Mar del Plata
El sábado a las 16, Mailén salió de su casa rumbo a una entrevista laboral en Punta Canteras. Según la reconstrucción del caso, fue llevada por Valentín, un hombre con quien había iniciado una relación sentimental recientemente.
Poco después, a las 17.04, la joven subió una foto a su estado de WhatsApp donde se veía el ingreso al predio, conocido como “Balneario 0”, un complejo de bungalows y cabañas que se encuentra deshabitado.
Al no tener noticias sobre ella, su tío y uno de sus hermanos decidieron iniciar la búsqueda por sus propios medios, hasta que hallaron el cuerpo.
El informe preliminar de autopsia confirmó que la joven murió por una hemorragia grave generada a causa de una herida de arma blanca en la zona cervical. También se reportaron traumatismos en el rostro y ambos brazos.
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