"Me lo mataste a mi bebé": los duros mensajes de la hermana del joven asesinado por Victoria Luz Cantero
La familia de la víctima apuntó contra Victoria Luz Cantero con fuertes mensajes en redes sociales. Exigen justicia urgente y acusan a su entorno de cómplices.
El dramático asesinato de Matías Julián Álvarez Guardia en Chaco sumó un nuevo capítulo en las redes sociales. Ale Noé Guardia, hermana del joven apuñalado, publicó una serie de desgarradores mensajes dirigidos a Victoria Luz Cantero, la principal acusada del crimen, donde volcó todo su dolor y exigió una condena firme.
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El desesperado pedido de Justicia en Facebook y las acusaciones al entorno
Ale Noé Guardia utilizó su perfil personal de Facebook para manifestar su dolor tras el trágico hecho. En una de sus publicaciones más recientes, la mujer se dirigió directamente a la presunta homicida y expresó con total indignación: "Asesina, me lo mataste. A mi bebé". Asimismo, en ese mismo posteo, lanzó una gravísima acusación contra el círculo íntimo de la joven detenida al asegurar que "todos son cómplices, el hermano y los padres".
En un descargo previo, la familiar directa había exigido que el caso se hiciera viral para visibilizar la brutalidad del ataque y pedir que todo el peso de la ley caiga sobre ella. "Lo mató sin compasión. No se pudo defender, ojalá te pudras en la cárcel, sabías muy bien dónde apuñalarlo para que no sobreviviera", detalló la joven sobre la letal herida de arma blanca.
Para concluir su fuerte reclamo virtual, prometió que hará todo lo que esté a su alcance para que la responsable no vuelva a recuperar su libertad. "Destruiste una familia. Te llevaste lo que más amo en la vida. Vas a sufrir en carne propia lo que hiciste, tóxica, enferma", sentenció, acompañando sus palabras con un contundente pedido de justicia por su hermano.
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