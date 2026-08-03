"Me lo mataste a mi bebé": los duros mensajes de la hermana del joven asesinado por Victoria Luz Cantero

El desesperado pedido de Justicia en Facebook y las acusaciones al entorno

Ale Noé Guardia utilizó su perfil personal de Facebook para manifestar su dolor tras el trágico hecho. En una de sus publicaciones más recientes, la mujer se dirigió directamente a la presunta homicida y expresó con total indignación: "Asesina, me lo mataste. A mi bebé". Asimismo, en ese mismo posteo, lanzó una gravísima acusación contra el círculo íntimo de la joven detenida al asegurar que "todos son cómplices, el hermano y los padres".