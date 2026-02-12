El video de un therian serpiente arrastrándose por las calles de Japón que se hizo viral

A pesar de las críticas, algunos especialistas en la materia sostienen que este fenómeno no debe ser catalogado de manera simplista como un trastorno, sino que debe entenderse como una forma alternativa de identidad. Gracias a la visibilidad que otorgan las redes sociales, este movimiento ha experimentado un crecimiento global, manifestándose en episodios similares en diversos países. En Argentina, por ejemplo, se ha reportado recientemente la presencia de personas que emulan comportamientos de perros, gatos o zorros en plazas y parques, consolidando lo que parece ser una tendencia de expresión animal en expansión.