El video de un therian serpiente arrastrándose por las calles de Japón que se hizo viral
Las calles de Japón se encontraron con una sorpresa insólita: una joven recorriendo la ciudad disfrazada de serpiente. El video viral.
El escenario urbano de Japón, habitualmente caracterizado por su orden y particularidades culturales, se convirtió recientemente en el epicentro de un fenómeno viral que ha dado la vuelta al mundo. A través de plataformas digitales, comenzó a circular el video de un joven identificado como un therian serpiente, quien fue captado mientras se desplazaba por la vía pública imitando de forma literal el comportamiento y los movimientos de este reptil.
Las imágenes, que ganaron una tracción masiva en cuestión de horas, muestran al individuo avanzando sobre las veredas y los cruces peatonales utilizando únicamente la fuerza de sus brazos y el torso para recrear el serpenteo. La escena no solo capturó la atención de los peatones locales, sino que atrajo la mirada de numerosos turistas que no daban crédito a la forma de desplazamiento del joven sobre el suelo asfáltico.
Aunque el contenido tuvo su origen en TikTok, la velocidad de las redes sociales impulsó su migración inmediata hacia Instagram y X (anteriormente Twitter). En esta última red, el debate alcanzó niveles de intensidad notables, acumulando miles de reproducciones y una avalancha de comentarios que, en su mayoría, manifestaban escepticismo o rechazo hacia la conducta del joven.
Entre las reacciones más destacadas y compartidas por los usuarios en X se pudieron leer mensajes cargados de ironía y cuestionamientos sociales: “Esto no puede ser legal”, “¿Qué es Pokémon Go esto?”, “¡No nos extinguimos de milagro!” y “Esto pasa gracias a las campañas anti bullying”. Estas frases reflejan la polarización que genera este tipo de expresiones identitarias en el espacio público.
Para comprender el trasfondo de este episodio, es necesario desglosar el concepto de therian. A diferencia de los "furries", quienes suelen vincularse con la estética animal a través de disfraces por fines recreativos o artísticos, los therians sostienen que su conexión es de naturaleza identitaria. Se trata de personas que se autoperciben, al menos parcialmente, como animales, una tendencia que nació en comunidades online durante la década de los 90.
A pesar de las críticas, algunos especialistas en la materia sostienen que este fenómeno no debe ser catalogado de manera simplista como un trastorno, sino que debe entenderse como una forma alternativa de identidad. Gracias a la visibilidad que otorgan las redes sociales, este movimiento ha experimentado un crecimiento global, manifestándose en episodios similares en diversos países. En Argentina, por ejemplo, se ha reportado recientemente la presencia de personas que emulan comportamientos de perros, gatos o zorros en plazas y parques, consolidando lo que parece ser una tendencia de expresión animal en expansión.
