IMÁGENES SENSIBLES: el video que muestra el crimen de Lucas Pires
Lucas Pires murió tras recibir un corte en el brazo con una botella rota. Su hermano fue detenido. IMÁGENES SENSIBLES.
El asesinato del exjugador de Almirante Brown, Lucas Ignacio Pires, enlutó el fútbol del Ascenso argentino durante el fin de semana. En medio de la conmoción, apareció un video de una cámara de seguridad que resultó clave: se ve la pelea, se ve con quien y se ve el momento cuando uno de los contendientes le clava el filo de una botella rota en el antebrazo derecho que sería fatal.
El video es tan gráfico como contundente. Se puede ver a los hermanos Pires discutiendo en plena calle (ocurrió casi en el cruce de las calles Raulies y Alagón). Una típica pelea callejera. Insultos, empujones, alguna corrida o patada, piedras y una botella cortada.
Alrededor de las 8.30, ingresó a la guardia del Hospital Néstor Kirchner con una herida de arma blanca. Llegó acompañado por su cuñado, identificado como J.L.S., quien relató a efectivos de la Comisaría 2da Sur la secuencia que había sucedido minutos antes.
La víctima, de 29 años, murió luego de ser asistido por los médicos, debido a la gravedad de la herida: el filo del vidrio habría cortado una arteria. De acuerdo a la autopsia, murió a causa de un shock hipovolémico.
El sospechoso, identificado como Marcos Hernán Pires, iba a entregarse este lunes, pero no lo hizo. Ese detalle obligó al fiscal de Homicidios Adrián Arribas a solicitar allanamientos para atraparlo.
Sin embargo, se presentó en la sede judicial este martes y fue detenido. El homicida confesó el homicidio durante la indagatoria.
Allegados hablan de una pelea intrafamiliar y hubo un testigo que señaló inicialmente a Marcos, hermano de la víctima. Luego, las imágenes corroborarían dicha denuncia. Porque es a la persona que se ve en el video peleando con Lucas, quien resultó víctima.
Lucas Pires jugó en el equipo de Isidro Casanova durante la temporada 2015-2016. Y el apellido está muy vinculado con "La Fragata": Omar, otro de sus hermanos y actual volante de Deportivo Español también jugó bastante allí, al igual que varios de sus primos.
Pires jugó ocho veces durante la temporada con la camiseta de Almirante en su estadía en la Primera B y marcó un gol frente a Brown de Adrogué.
