IMÁGENES SENSIBLES: el video que muestra el crimen de Lucas Pires

El sospechoso, identificado como Marcos Hernán Pires, iba a entregarse este lunes, pero no lo hizo. Ese detalle obligó al fiscal de Homicidios Adrián Arribas a solicitar allanamientos para atraparlo.

Sin embargo, se presentó en la sede judicial este martes y fue detenido. El homicida confesó el homicidio durante la indagatoria.

Allegados hablan de una pelea intrafamiliar y hubo un testigo que señaló inicialmente a Marcos, hermano de la víctima. Luego, las imágenes corroborarían dicha denuncia. Porque es a la persona que se ve en el video peleando con Lucas, quien resultó víctima.

Lucas Pires jugó en el equipo de Isidro Casanova durante la temporada 2015-2016. Y el apellido está muy vinculado con "La Fragata": Omar, otro de sus hermanos y actual volante de Deportivo Español también jugó bastante allí, al igual que varios de sus primos.

Pires jugó ocho veces durante la temporada con la camiseta de Almirante en su estadía en la Primera B y marcó un gol frente a Brown de Adrogué.