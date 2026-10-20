Video: atacaron a dos personas en situación de calle en Las Cañitas
Las víctimas fueron atacadas por tres hombres. Vecinos intentaron intervenir para detener la situación y todo quedó filmado.
Dos personas en situación de calle fueron salvajemente golpeadas por al menos tres hombres en la zona de Las Cañitas, en el barrio porteño de Palermo. Vecinos intentaron intervenir para detener la situación y todo quedó filmado en un video.
La escena se registró el sábado alrededor de las 10 de la mañana en la calle Arce, casi esquina con Ortega y Gasset, y fue registrada por una vecina con su celular.
Las imágenes muestran el momento en el que lo tres agresores se acercan hasta las víctimas y comienzan a propinarles golpes de puños y patadas, hasta dejar a uno de ellos tirado inconsciente sobre la calle.
De acuerdo con lo que se observa en la filmación, los violentos golpearon a los dos indigentes pese a la súplica de varios de los vecinos que intentaron intervenir para frenar el ataque cesara. Pese a esto, también fueron increpados por los agresores. "Tranquilos, tranquilos", le suplicó uno de los vecinos que se acercó para frenar la golpiza.
Así fue la brutal golpiza en Las Cañitas
Eduardo, uno de los testigos, comentó en declaraciones radiales que detrás de la agresión se esconde un intento por el control de la calle en una zona de la Ciudad conocida por su amplia variedad de locales gastronómicos y comercios.
“No son del barrio. Su fisonomía, su forma de vestir: es gente que viene a ganar la zona. No es costumbre verlos acá. Sí es cierto que para la época de la primavera resurge gente nueva que viene a pedir o que viene a dar vueltas, que está en el hipódromo y que está probando a ver cómo se comporta el barrio. Cada tanto ahí hay algún episodio”, dijo el testigo que presenció la golpiza.
“Estaba tratando de contener a la gente que estaba en el negocio porque no quería que pasara a mayores. Porque uno no sabe si andan a veces con algún fierro, con un cuchillo. Justo en ese momento había extranjeros y me decían: ‘¿Esto es normal acá?’ Le digo: ‘No, no es normal’, pero bueno, no quería que pasara a mayores o que tuviera que pasarle algún problema a esta gente”, continuó.
Osvaldo, el encargado del edificio donde ocurrió la agresión, y quien intentó detener a los violentos, detalló parte de la secuencia: “Estaba hablando con un compañero en el local de electricidad cuando escucharon el alboroto. Salieron y vieron que dos, tres o hasta cuatro personas le pegaban a un hombre que vive en situación de calle, descalzo, al que conocen porque pasa siempre por la esquina. Había ido a pedirle un par de zapatillas a uno de los chicos que toman café ahí. No paraban de pegarle”, dijo.
Además, comentó que el joven que se encontraba en el piso es conocido de la zona y "es muy amable, más allá de que esté en situación de calle”, relató el encargado en diálogo con América.
Según informó Eduardo, luego de la agresión las víctimas tuvieron que ser asistidas por personal médico.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario