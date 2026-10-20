Excarcelaron a Nicolás Payarola, exabogado de Wanda Nara acusado de once estafas millonarias

Entre las obligaciones dispuestas, tendrá que presentarse semanalmente ante la Justicia y abstenerse de mantener contacto con los denunciantes, las presuntas víctimas y los testigos de la causa.

Estas restricciones buscan garantizar el cumplimiento de las condiciones fijadas mientras el expediente avanza hacia la etapa de juicio.

Payarola había sido detenido el 27 de noviembre de 2025, en el marco de una investigación encabezada por el fiscal Cosme Iribarren, titular de la UFI de Benavídez. El 23 de diciembre, la misma magistrada que ahora dispuso su excarcelación le dictó la prisión preventiva por once hechos de estafa y distintas modalidades de defraudación.

A fines de ese mes, el acusado fue trasladado desde la Comisaría 2ª de Tigre a la Melchor Romero, en La Plata, donde permaneció alojado desde entonces.

El nuevo fallo se conoció luego de que su abogado defensor, presentara un pedido de excarcelación en el que sostuvo que la prisión preventiva se había vuelto desproporcionada por el tiempo transcurrido y el avance de la investigación.

En su presentación, el letrado argumentó que Payarola llevaba 326 días detenido y que la investigación penal preparatoria había concluido el 17 de septiembre pasado. Además, señaló que el 29 de ese mes la Fiscalía había solicitado la elevación de la causa a juicio.

Sin embargo, la jueza hizo lugar al pedido de excarcelación por un motivo distinto al planteado por la defensa. Consideró que, por los delitos que se le imputan, Payarola podría recibir una condena de hasta tres años de prisión y que el tiempo que ya pasó detenido debía tenerse en cuenta para decidir sobre su libertad.