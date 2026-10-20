Excarcelaron a Nicolás Payarola, exabogado de Wanda Nara acusado de once estafas millonarias
La jueza de Garantías N.º 3 de San Isidro tomó la decisión tras casi once meses de detención. Deberá presentarse semanalmente ante la Justicia y evitar el contacto con denunciantes, presuntas víctimas y testigos.
Nicolás Payarola, el exabogado de Wanda Nara, recuperó la libertad por decisión de la Justicia de San Isidro, luego de permanecer casi once meses detenido en una causa en la que está acusado de estafas millonarias. La resolución fue dictada por la jueza de Garantías N.º 3, Andrea Rodríguez Mentasty.
El abogado dejó la Unidad Carcelaria N.º 61 de Melchor Romero, en La Plata, donde se encontraba alojado. La magistrada consideró que el tiempo que llevaba privado de su libertad debía ser tenido en cuenta frente a la posible pena que podría recibir en caso de ser condenado.
La decisión de Rodríguez Mentasty no se basó en el pedido presentado por la defensa de Payarola, encabezada por Gastón Marano, sino en la evaluación de una eventual condena.
En ese sentido, la jueza contempló que, si recibiera una pena de hasta tres años de prisión, el tiempo que ya pasó detenido le permitiría acceder al beneficio de la libertad condicional.
Las condiciones que deberá cumplir
La resolución establece una serie de medidas que el abogado deberá respetar para mantener el beneficio de la excarcelación.
Entre las obligaciones dispuestas, tendrá que presentarse semanalmente ante la Justicia y abstenerse de mantener contacto con los denunciantes, las presuntas víctimas y los testigos de la causa.
Estas restricciones buscan garantizar el cumplimiento de las condiciones fijadas mientras el expediente avanza hacia la etapa de juicio.
Payarola había sido detenido el 27 de noviembre de 2025, en el marco de una investigación encabezada por el fiscal Cosme Iribarren, titular de la UFI de Benavídez. El 23 de diciembre, la misma magistrada que ahora dispuso su excarcelación le dictó la prisión preventiva por once hechos de estafa y distintas modalidades de defraudación.
A fines de ese mes, el acusado fue trasladado desde la Comisaría 2ª de Tigre a la Melchor Romero, en La Plata, donde permaneció alojado desde entonces.
El nuevo fallo se conoció luego de que su abogado defensor, presentara un pedido de excarcelación en el que sostuvo que la prisión preventiva se había vuelto desproporcionada por el tiempo transcurrido y el avance de la investigación.
En su presentación, el letrado argumentó que Payarola llevaba 326 días detenido y que la investigación penal preparatoria había concluido el 17 de septiembre pasado. Además, señaló que el 29 de ese mes la Fiscalía había solicitado la elevación de la causa a juicio.
Sin embargo, la jueza hizo lugar al pedido de excarcelación por un motivo distinto al planteado por la defensa. Consideró que, por los delitos que se le imputan, Payarola podría recibir una condena de hasta tres años de prisión y que el tiempo que ya pasó detenido debía tenerse en cuenta para decidir sobre su libertad.
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