Video: desvalijaron una casa en Trelew, quedaron escrachados pero siguen libres
Los delincuentes forzaron la puerta de ingreso y sustrajeron pertenencias de alto valor, entre ellas tres computadoras.
Delincuentes entraron una casa en Trelew y se llevaran una gran cantidad de pertenencias, entre ellas computadoras de alto valor y ropa. El hecho ocurrió el domingo pasado y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la vivenda.
La pareja que viven en la casa regresó cerca de la medianoche y se encontró con la puerta principal abierta. “Al principio pensé que se había olvidado mi pareja la puerta abierta, pero cuando vi la puerta doblada y la cerradura rota, no quise entrar a la casa”, relató Franco Mato, una de las víctimas.
Ante el temor de que los autores aún estuvieran dentro, decidieron llamar a la policía. El personal policial arribó cerca de las 00:10, y al ingresar constataron el faltante de numerosas pertenencias.“ Faltaba toda mi ropa y la de mi pareja, buzos, remeras, pantalones, ropa interior, todo”, explicó Franco.
Entre los objetos sustraídos se destacan tres computadoras, dos MacBook —una versión Pro y una Air de último modelo, y una Lenovo utilizada para trabajar. “Una era del trabajo, ahora estoy sin trabajar porque no tengo la computadora”, señaló. También fue robado un disco duro con información de valor sentimental y personal, y auriculares, todo valuado al rededor de unos 10 millones de pesos.
Franco sostuvo que la puerta habría sido forzada con algún elemento contundente. “ Para mí la abrieron con un fierro, estaba toda doblada”, indicó. En la vivienda hay cámaras de seguridad que lograron captar el rostro de uno de los autores, imágenes que ya fueron difundidas en redes sociales para intentar obtener datos.
La denuncia fue realizada en el mismo momento del hecho y ampliada posteriormente, ya que con el correr de las horas advirtieron el faltante de más objetos. Franco vive en el lugar desde hace aproximadamente un año y aseguró que hasta ahora el barrio era tranquilo. “ Pusimos rejas en las ventanas por prevención, pero terminaron entrando por la puerta”, concluyó.
