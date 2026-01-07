Video: desvalijaron una casa en Trelew, quedaron escrachados pero siguen libres

robo trelew

Entre los objetos sustraídos se destacan tres computadoras, dos MacBook —una versión Pro y una Air de último modelo, y una Lenovo utilizada para trabajar. “Una era del trabajo, ahora estoy sin trabajar porque no tengo la computadora”, señaló. También fue robado un disco duro con información de valor sentimental y personal, y auriculares, todo valuado al rededor de unos 10 millones de pesos.