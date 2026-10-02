Emerenciano Sena está en huelga de hambre y tuvo que ser internado en Chaco
El dirigente social tuvo un abrupto descenso de peso como consecuencia de la medida, mientras sigue con su reclamo de prisión domiciliaria en Chaco.
Emerenciano Sena, el dirigente social condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco, lleva doce días en huelga de hambre y tuvo que ser trasladado a un hospital debido a un fuerte descenso de peso, sumado a otros problemas de salud que lo aquejan.
Sena comenzó con la medida de fuerza el lunes 21 de septiembre, cuando dejó de alimentarse y de ingerir líquidos mientras permanecía alojado en Complejo Penitenciario Provincial N°1 de Resistencia.
En principio fue asistido dentro de la cárcel y luego tuvo que ser trasladado al Hospital Perrando, donde los médicos lograron estabilizarlo. Según indicó Nancy González, su actual pareja, "a partir de esa fecha dejó de ingerir alimentos sólidos y perdió siete kilos”, le dijo a Infobae.
Nueva carta de Emerenciano Sena a la Justicia
En paralelo, Emerenciano envió una carta a la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, para informar que indicaba la huelga de hambre con motivo de pedir la prisión domiciliaria. En el escrito habla de "un avanzado deterioro físico y psíquico" que sigue "siendo un peligro significativo y gravísimo" para su vida.
"He llegado incluso a la pérdida de la audición de mi oído derecho y una inmensa pérdida en mi visión que me dificulta mi vida diaria y actividades comunes, así como mi capacidad cognitiva aun una depresión profunda, afecciones en la memoria de carácter grave y aumento en dosis de todos los medicamentos que requiero", indicó Emerenciano en la carta.
Según Emerenciano, desde el Hospital Perrando emitieron el diagnóstico en el cual "consta que el contexto de encierro atenta contra mi vida y agrava en forma ilegítima todo mi estado de salud convirtiendo la condena en una pena de muerte".
Entre las situaciones que lo aquejan se encuentran la pérdida de la audición y la vista, las cuales atribuye a las condiciones de encierro en las que se encuentra. Además, Sena sufre de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), diabetes, hipertensión y problemas cardíacos.
Desde su entorno remarcan que las condiciones de detención y hacinamiento también causaron una infección de piel que le provoca pústulas y llagas en el rostro, extremidades y el torso. Según describió Gonzáles, “hay humedad, poca ventilación y problemas de higiene”.
El líder piquetero se encuentra alojado Pabellón 5 del Complejo Penitenciario Provincial N° 1. Tras recibir atención médica, el miércoles de esta semana envió una nueva carta a la jueza Dolly Fernández, en el que pidió ser trasladado al Área de Prevención de la misma cárcel o a otro sector que resulte adecuado para su estado de salud.
Además, pidió que una junta médica integral que determine su estado de salud y si puede continuar su pena en las instalaciones. Sostuvo que necesita “controles, medicación, alimentación adecuada, descanso y seguimiento médico”.
Emerenciano Sena fue condenado junto a su hijo, César Sena, y a su ex pareja, la dirigente Marcela Acuña por el femicidio ocurrido en junio de 2023.
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