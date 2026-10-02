Emerenciano Sena está en huelga de hambre y tuvo que ser internado en Chaco

Según Emerenciano, desde el Hospital Perrando emitieron el diagnóstico en el cual "consta que el contexto de encierro atenta contra mi vida y agrava en forma ilegítima todo mi estado de salud convirtiendo la condena en una pena de muerte".

Hospital Julio C. Perrando de Resistencia, Chaco

Entre las situaciones que lo aquejan se encuentran la pérdida de la audición y la vista, las cuales atribuye a las condiciones de encierro en las que se encuentra. Además, Sena sufre de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), diabetes, hipertensión y problemas cardíacos.

Desde su entorno remarcan que las condiciones de detención y hacinamiento también causaron una infección de piel que le provoca pústulas y llagas en el rostro, extremidades y el torso. Según describió Gonzáles, “hay humedad, poca ventilación y problemas de higiene”.

Complejo Penitenciario Provincial N°1 de Resistencia

El líder piquetero se encuentra alojado Pabellón 5 del Complejo Penitenciario Provincial N° 1. Tras recibir atención médica, el miércoles de esta semana envió una nueva carta a la jueza Dolly Fernández, en el que pidió ser trasladado al Área de Prevención de la misma cárcel o a otro sector que resulte adecuado para su estado de salud.

Además, pidió que una junta médica integral que determine su estado de salud y si puede continuar su pena en las instalaciones. Sostuvo que necesita “controles, medicación, alimentación adecuada, descanso y seguimiento médico”.

Emerenciano Sena fue condenado junto a su hijo, César Sena, y a su ex pareja, la dirigente Marcela Acuña por el femicidio ocurrido en junio de 2023.