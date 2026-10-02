Imputan a un hombre en Rosario por difundir mensajes antisemitas: tenía un arma de fuego

Con esa información, los efectivos también lograron ubicar dos inmuebles que estarían relacionados con el sospechoso. Uno estaba situado sobre la calle Zeballos y el otro en la calle Pecan, ambos en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Con las pruebas aportadas, el Juzgado Federal de Garantías N°3 de Rosario a cargo del juez Eduardo Rodríguez Da Cruz, autorizó la ejecución de los allanamientos en ambas propiedades.

Qué encontraron durante los dos allanamientos

Los operativos fueron realizados por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina.

En encontraron un arma de fuego y otra de fabricación casera

Durante los allanamientos, los agentes identificaron al hombre investigado, quien quedó imputado en la causa por disposición de las autoridades judiciales. Además, encontraron distintos elementos que fueron incorporados a la investigación.

Entre los objetos secuestrados había un arma de fuego calibre .22 y varias municiones. También fue hallada un arma contundente de fabricación casera, compuesta por un mango de madera unido a una bola metálica con una púa, conocida como mangual.

El arma calibre .22 y las municiones halladas en el domicilio

Los investigadores también incautaron un teléfono celular, una notebook, una computadora y un pendrive, dispositivos que podrían aportar información sobre la actividad digital que dio origen a la causa.

A ese material se sumaron cuatro libros con contenido político sobre el conflicto entre Palestina e Israel. El hallazgo de esos ejemplares quedó registrado junto con el resto de los elementos encontrados durante los procedimientos.

Tenía varios libros históricos y políticos sobre el conflicto palestino-israelí

La causa continúa bajo intervención de la Justicia Federal de Rosario, mientras se analiza el material secuestrado y el contenido que habría sido difundido por el hombre investigado a través de distintas plataformas digitales.