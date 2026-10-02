Imputan a un hombre en Rosario por difundir mensajes antisemitas: tenía un arma de fuego
En su poder hallaron libros y ensayos sobre el conflicto entre Israel y Palestina, además de un arma contundente de fabricación casera.
Un hombre fue imputado en la ciudad de Rosario por difundir mensajes discriminatorios y de odio hacia la comunidad judía a través de distintas plataformas digitales. Durante un allanamiento en su domicilio, encontraron un arma de fuego y otra de fabricación casera.
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por un integrante de organizaciones comunitarias judías, entre ellas la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y la Unión Sionista Argentina de Rosario (USAR).
En la presentación, las entidades alertaban sobre un hombre sistemáticamente se encargaba de difundir contenido de carácter antisemita y en contra del pueblo judío, utilizando diversas plataformas digitales.
El caso quedó bajo la órbita del Área de Atención Inicial y Casos Sencillos de la Fiscalía Penal Federal de Rosario, a cargo de Federica Tiscornia. A partir de una orden judicial, la investigación fue asumida por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), dependiente de la Policía Federal Argentina (PFA).
El seguimiento en redes que permitió localizar al sospechoso
Los investigadores realizaron distintas tareas de campo y analizaron publicaciones realizadas en redes sociales. Ese trabajo permitió identificar al hombre señalado en la denuncia y establecer que, según la investigación, difundía de manera reiterada y encubierta textos e imágenes dirigidos contra la comunidad judía.
Con esa información, los efectivos también lograron ubicar dos inmuebles que estarían relacionados con el sospechoso. Uno estaba situado sobre la calle Zeballos y el otro en la calle Pecan, ambos en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Con las pruebas aportadas, el Juzgado Federal de Garantías N°3 de Rosario a cargo del juez Eduardo Rodríguez Da Cruz, autorizó la ejecución de los allanamientos en ambas propiedades.
Qué encontraron durante los dos allanamientos
Los operativos fueron realizados por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina.
Durante los allanamientos, los agentes identificaron al hombre investigado, quien quedó imputado en la causa por disposición de las autoridades judiciales. Además, encontraron distintos elementos que fueron incorporados a la investigación.
Entre los objetos secuestrados había un arma de fuego calibre .22 y varias municiones. También fue hallada un arma contundente de fabricación casera, compuesta por un mango de madera unido a una bola metálica con una púa, conocida como mangual.
Los investigadores también incautaron un teléfono celular, una notebook, una computadora y un pendrive, dispositivos que podrían aportar información sobre la actividad digital que dio origen a la causa.
A ese material se sumaron cuatro libros con contenido político sobre el conflicto entre Palestina e Israel. El hallazgo de esos ejemplares quedó registrado junto con el resto de los elementos encontrados durante los procedimientos.
La causa continúa bajo intervención de la Justicia Federal de Rosario, mientras se analiza el material secuestrado y el contenido que habría sido difundido por el hombre investigado a través de distintas plataformas digitales.
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