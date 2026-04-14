Video: entraron a allanar por droga y se encontraron un lobo blanco atado a un caño

allanamiento drogas lobo blanco

Tras el análisis de especialistas se determinó que se trataba de una hembra de tres meses. El lobo blanco, también llamado lobo polar o ártico, es un mamífero de la especie Canis lupus arctos y no es nativo de Argentina sino de la tundra ártica de las islas de Canadá.

Por el momento, se desconoce el origen del animal y cómo llegó hasta el domicilio allanado, pero se presume que fue ingresado al país de forma ilegal. Fuentes del caso indicaron que el lobo se encuentra bajo resguardo y protección, con intervención de personal especializado.

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La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 20 del Departamento Judicial Quilmes, encabezada por la fiscal María Clarisa Antonini, quien dispuso la aprehensión de los implicados y el secuestro de todos los elementos de interés para la investigación.

Además, ante el hallazgo del exótico animal, se labraron nuevas actuaciones contra los detenidos por el delito de violación a la Ley 22.421 de conservación de fauna.