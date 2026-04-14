Video: entraron a allanar por droga y se encontraron un lobo blanco atado a un caño
Ocurrió durante un operativo contra una banda de narcomenudeo en Florencio Varela. Hay dos detenidos.
Un operativo policial realizado en las últimas horas en el partido de Florencio Varela dejó al descubierto una insólita situación. Durante un allanamiento por narcotráfico, efectivos de la Policía Bonaerense no solo incautaron una importante cantidad de droga, sino que además se encontraron con un lobo blanco atado en el patio de la casa. Hay dos personas detenidas.
El allanamiento fue llevado a cabo por la Dirección de Investigaciones de Delitos Federales, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos, en una vivienda ubicada en el barrio Don José del mencionado partido bonaerense. El procedimiento fue ordenado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°20 de Quilmes, en el marco de una causa iniciada el mes pasado tras una denuncia que señalaba la existencia de un punto de venta de drogas en el lugar.
Al ingresar a la propiedad, los efectivos confirmaron las sospechas: secuestraron 929 gramos de marihuana, una balanza de precisión con restos de la droga, envoltorios y otros elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes, además de dinero en efectivo y celulares.
En ese contexto, fue detenida Teresa Barboza de González, de 61 años, conocida como “La Paraguaya” y señalada como responsable del presunto kiosco de drogas. También fue arrestada su pareja, un hombre de 39 años que se encontraba en el domicilio al momento del allanamiento.
Sin embargo, el hallazgo que más llamó la atención de los efectivos ocurrió en el patio de la casa, donde se encontraron con un ejemplar de lobo blanco atado a un caño de PVC.
Tras el análisis de especialistas se determinó que se trataba de una hembra de tres meses. El lobo blanco, también llamado lobo polar o ártico, es un mamífero de la especie Canis lupus arctos y no es nativo de Argentina sino de la tundra ártica de las islas de Canadá.
Por el momento, se desconoce el origen del animal y cómo llegó hasta el domicilio allanado, pero se presume que fue ingresado al país de forma ilegal. Fuentes del caso indicaron que el lobo se encuentra bajo resguardo y protección, con intervención de personal especializado.
La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 20 del Departamento Judicial Quilmes, encabezada por la fiscal María Clarisa Antonini, quien dispuso la aprehensión de los implicados y el secuestro de todos los elementos de interés para la investigación.
Además, ante el hallazgo del exótico animal, se labraron nuevas actuaciones contra los detenidos por el delito de violación a la Ley 22.421 de conservación de fauna.
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