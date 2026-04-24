Video: fue a quejarse por un arreglo y descargó su furia contra un empleado

Al llegar al lugar le comentó la situación a los empleados y ante la no respuesta, reaccionó de manera violenta con un ataque de furia. “Llamen al dueño”, les dijo antes de descargar su furia. “Yo les estoy pagando por esto”, repitió varias veces a los gritos después de haber arrojado el motor.

En las imágenes se observa el momento en el que agarra con ambas manos el motor que se encuentra en el suelo y lo tira directamente contra el trabajador que lo estaba atendiendo.

El joven tuvo que esquivar el elemento para evitar ser golpeado y un segundo empleado que estaba a metros de él fue testigo del hecho. Si bien, afortunadamente, no resultó herido, el objeto pesado provocó destrozos en el local, ya que rompió el vidrio que estaba colocado sobre el mostrador.

Una mujer que estaba en el lugar intentó frenar la agresión cuando notó que el hombre se puso violento, pero fue en vano; no pudo evitarlo. Después de que lo tiró, se alejó hacia la puerta con intención de escapar de la situación.

Los dueños del lugar no saben quién es el cliente que fue a reclamar y difundieron el video con la intención de identificarlo para que se haga responsable de sus actos.