ANSES: a quiénes les corresponderá el bono de medio millón de pesos
El organismo dio a conocer los montos de sus programas para el duodécimo mes del año. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció, durante los últimos días, el calendario de pagos de cada una de sus prestaciones para diciembre, entre las que se encuentran las jubilaciones y pensiones. Además, también comunicó un ajuste en cada uno de sus programas luego de que se conociera la inflación de agosto, que fue del 2,3%.
Como sucede en cada mes, el pago de cada prestación que otorga el organismo está atada al último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios. Además, cada pago se deposita de manera automática en la cuenta bancaria de cada usuario.
Quiénes cobran $580.000 en diciembre
Todos los jubilados que cobran la mínima recibirán un aumento, el bono y aguinaldo, que en total suman $580.000 cuánto cobran los jubilados en diciembre
Montos finales estimados
- Jubilación mínima:
- Haber base: $340.879,59
- Bono: $70.000
- Aguinaldo: $170.439,80
- Total diciembre: $581.319,39
Calendario de pagos de jubilaciones y pensiones
Calendario de pagos de jubilaciones y pensiones que no superen los haberes mínimos
- DNI terminados en 0: 9 de diciembre
- DNI terminados en 1 10 de diciembre
- DNI terminados en 2: 11 de diciembre
- DNI terminados en 3: 11 de diciembre
- DNI terminados en 4: 12 de diciembre
- DNI terminados en 5: 12 de diciembre
- DNI terminados en 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7: 15 de diciembre
- DNI terminados en 8: 16 de diciembre
- DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Te puede interesar
Dejá tu comentario