Video: la Virgen de Luján se adelantó y "salió a peregrinar" desde la iglesia de San Cayetano

Según relata la tradición católica, la imagen llegó al puerto de Buenos Aires en 1630 desde San Pablo, Brasil, junto con otra representación de la Virgen María, y fue trasladada en carreta hacia Sumampa, en la actual provincia de Santiago del Estero.

Durante el viaje, la caravana se detuvo en el paraje de Zelaya, cerca de Luján. Al día siguiente, los bueyes no pudieron mover la carreta y, después de varios intentos, quienes trasladaban las imágenes decidieron retirar uno de los cajones y lograron continuar la marcha.

Cuando abrieron la caja, encontraron la imagen de la Inmaculada Concepción, junto a ella se quedó Manuel, un esclavo que participaba del traslado y quedó a cargo del cuidado de la figura.

Los testigos interpretaron lo sucedido como una señal de que la Virgen quería permanecer en esa zona y entregaron la figura a Rosendo de Trigueros. La imagen permaneció allí durante décadas y dio origen a la devoción por Nuestra Señora de Luján.

Con el paso del tiempo, la figura fue trasladada a distintos sitios y el relato sostiene que, en una de esas ocasiones, la Virgen regresó misteriosamente al lugar donde se había detenido la carreta, un episodio que reforzó la creencia de que había elegido quedarse en esa zona.

La imagen, de apenas 38 centímetros de altura, fue coronada en mayo de 1887, luego de que el papa León XIII autorizara la ceremonia. En torno a ella se construyó uno de los principales centros de peregrinación religiosa de la Argentina.