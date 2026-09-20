Se desploma la temperatura y vuelve el frío al AMBA tras el temporal: qué días tendrán mínimas de 4 grados
El paso del temporal dio paso a un abrupto cambio de escenario meteorológico. Cómo será el ingreso del frío y el pronóstico detallado para toda la semana.
El paso del intenso sistema de lluvias y tormentas que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejará marcada una tajante bisagra en las condiciones del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un brusco desplome de las temperaturas, marcando el regreso de un ambiente netamente fresco a frío que coincidirá exactamente con la llegada de la primavera.
Tras semanas con registros térmicos por encima de la media, la atmósfera se renovará por completo a partir del inicio de la nueva semana, obligando a rescatar las camperas abrigadas en el arranque del calendario floral.
Día por día: cómo evoluciona el tiempo en la semana y cuándo se sentirá el frío
El repunte del frío se sentirá con fuerza desde el primer minuto y se extenderá durante los primeros días hábiles:
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Lunes 21 de septiembre (Día de la Primavera): Jornada con cielo mayormente nublado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado desde la mañana y hasta la noche. El viento se hará notar con intensidad por la tarde, acompañando una temperatura que se moverá entre los 11 y los 17 grados.
Martes 22: El punto más gélido del tramo inicial, con cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado por la noche. Las marcas térmicas descenderán de forma notable, ubicándose entre los 4 y los 13 grados.
Miércoles 23: Comienza una lenta recuperación. Se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 18 grados.
Jueves 24: Continuará la nubosidad parcial en aumento con un ambiente más templado por la tarde, registrando valores que irán entre los 10 y los 22 grados.
Viernes 25: El termómetro volverá a repuntar con fuerza. El cielo estará algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado hacia la tarde y noche, con marcas térmicas que se posicionarán entre los 13 y los 25 grados, devolviendo las condiciones cálidas a la región.
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