Se desploma la temperatura y vuelve el frío al AMBA tras el temporal: qué días tendrán mínimas de 4 grados

Lunes 21 de septiembre (Día de la Primavera): Jornada con cielo mayormente nublado en la madrugada, pasando a parcialmente nublado desde la mañana y hasta la noche. El viento se hará notar con intensidad por la tarde, acompañando una temperatura que se moverá entre los 11 y los 17 grados.

Martes 22: El punto más gélido del tramo inicial, con cielo parcialmente nublado durante el día y algo nublado por la noche. Las marcas térmicas descenderán de forma notable, ubicándose entre los 4 y los 13 grados.

Miércoles 23: Comienza una lenta recuperación. Se espera cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y los 18 grados.

Jueves 24: Continuará la nubosidad parcial en aumento con un ambiente más templado por la tarde, registrando valores que irán entre los 10 y los 22 grados.